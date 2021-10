Ignacio Camacho: «Arnaldo Otegi es ahora un terrorista mal arrepentido»

No se cree una sola coma de sus palabras.

Ignacio Camacho, al igual que la gran mayoría de la sociedad española, no se traga ni por equivocación una sola de las frases vertidas en la mañana del 18 de octubre de 2021 por Arnaldo Otegi.

El columnista del diario ABC es meridianamente claro este 19 de octubre de 2021 para poner negro sobre blanco que el discurso del líder de EH Bildu no es que sea un brindis al sol, sino que denota una falsedad mayor que la de un euro de madera.

Para el articulista del rotativo de Vocento, la mejor definición que se puede hacer del que fuera miembro de ETA es esta:

Camacho cree que ese arrepentimiento de Otegi huele mucho a pacto cocinado:

Ese arrepentimiento llega cuando la autonomía vasca acaba de asumir las competencias penitenciarias y está en condiciones de aplicar medidas de alivio penal y progresión de grado a los presos etarras, por lo que el asunto huele a cumplimiento de una condición pactada. Además de a retórica ficticia porque si de veras quiere «mitigar» el sufrimiento de las víctimas podría empezar por no afligirlas con esos homenajes a los asesinos que tanto contribuyen a mantener abiertas las heridas. Y por supuesto colaborar con la justicia para esclarecer los más de trescientos asesinatos que continúan sin autoría conocida. Sin esos requisitos carece de valor su amago de autocrítica.

Critica que esa comparecencia de Otegi estuviese carente de toda humanidad, aunque en realidad no le extraña:

Sucede que esta gente no da más de sí porque carece de humanidad y no hay en su torva naturaleza nada que se parezca a una compasión sincera. La condolencia forma parte de una liturgia forzada y por tanto hueca. Toda la declaración está envuelta en la prosa farisea típica del lenguaje de ETA. El tono de equidistancia cínica que socializa el delirio de sangre en un marco de responsabilidad compartida.

Ignacio Camacho recuerda, igualmente, que en modo alguno debe dejarse el personal engañar por el mensaje que a determinados sectores políticos les interesa vender.

Y es que, como bien recuerda el articulista de ABC, no se cumplen diez años del fin de ETA, sino de los asesinatos de la sanguinaria banda terrorista:

Lo que esta semana se conmemora no es el décimo aniversario del fin de ETA sino de los atentados, fruto de un acuerdo en el que los pistoleros dejaron de matar a cambio de la legalización de su proyecto. Otegi y sus compañeros son los albaceas que administran ese testamento que ahora Sánchez, el socialdemócrata, ha incorporado al patrimonio político de su ‘coalición de progreso’.

Sentencia Camacho con un temor muy fundado, el hecho de que el Gobierno Sánchez tiene más urgencia que la propia ETA en pasar página:

La normalización del posterrorismo exige de sus beneficiarios un cierto esfuerzo, una palinodia siquiera de boquilla, una pátina de disimulo, un envoltorio estético. Pero no parecen dispuestos a ir muy lejos en la colaboración con su propio blanqueo. La contrición, o la simple fe de errores, no les sale de dentro. Y tampoco tienen motivos para considerarla necesaria cuando el Gobierno se muestra más interesado que ellos en pasar página. Por qué van a asumir una derrota si nadie se la reclama, si la memoria del horror no basta para negarles el certificado de limpieza democrática.