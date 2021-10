«El más rico del cementerio»

Cada vez que una crisis económica sacude la economía mundial, la comidilla de los “expertos” se empacha de hablar de pérdidas multimillonarias, cifradas en euros o dólares, como si el dinero fuera algo que aparece o desaparece a voluntad, por arte de magia o hechizo de bruja borde.

En el mercado de capitales no se pierde ni desaparece nada, ni tan siquiera un céntimo; que no le engañen. Si usted ha sufrido la pérdida de sus ahorros en bolsa, que no le quepa ninguna duda que su dinero está a buen recaudo en el bolsillo de otro. Porque esto funciona así; el dinero no se pierde, simplemente cambia de manos.

Fabricar crisis a la carta

Todas las crisis económicas tienen un denominador común, y es su imprevisibilidad pública. Es en ella donde estriban los grandes beneficios de los jugadores de ventaja, es decir, de aquellos que disponen información privilegiada, porque tienen en sus manos los medios suficientes para fabricar crisis a la carta, al ser éstos mismos quienes presuntamente manejan de una manera inducida, los grandes fondos de inversión, amén de las empresa calificadoras de rating, y las principales cadenas de medios de comunicación, auténticas multinacionales especializadas en manipular la opinión pública.

El dinero no se pierde, simplemente cambia de manos

La llave maestra que abre y cierra las crisis, está en manos de unos pocos, como siempre lo ha estado. Son las vertiginosas y espectaculares caídas, junto con las inesperadas y sorprendentes recuperaciones, las que permiten que en este mundo existan fortunas cuyas cifras desbordan los dígitos de nuestras sencillas calculadoras. El negocio siempre está en comprar barato para luego vender caro, claro que, para que este negocio florezca, es del todo necesario romper con la lineal estabilidad de la economía mundial.

Cuando mayor sea su inestabilidad, cuando más bruscos sean los cambios, alzas y caídas, más beneficios para esos pequeños grupos que siempre venden antes de la caída, y siempre compran anticipándose a la subida, y vuelta a empezar.

Quienes manejan la información, intentarán provocar que usted venda barato lo que tan caro pagó

Cuando usted oiga que todo está muy mal, y que va a ir a peor, piense que la recuperación está cercana. Quienes manejan la información, intentarán provocar que usted venda barato lo que tan caro pagó, y serán ellos precisamente los oportunistas compradores. Por el contrario, cuando oiga decir que todo va muy bien, y que viene una época de bonanza económica, póngase a temblar, pero antes venda.

A pesar de ello, al final siempre acabará perdiendo. Es algo parecido a las máquinas tragaperras, o a los casinos. La banca siempre gana al final, y al principio también…; sin menoscabo de los pequeños premios engancha-bobos, que, al fin y al cabo, son la calderilla, el cebo al gordito inversor, cuyos esforzados ahorros son la presa codiciada por los grandes tiburones de las finanzas internacionales.

No hay título honorífico más kafkiano que el de ser el residente más rico del cementerio.

De todos modos, le recomiendo que si quiere invertir, lo haga en su familia y en usted mismo, mejorando su calidad de vida; ahí seguro que no se equivoca, y en el peor de los casos «que le quiten lo bailao»; después de todo la vida son cuatro días, y no hay título honorífico más kafkiano que el de ser el residente más rico del cementerio.