Rosa Díez: «España necesita un Núremberg que condene a ETA y su historia de terror»

La foto de la derecha se comenta por sí sola.

Cientos de simpatizantes proetarras y golpistas participaron el 23 de octubre de 2021 en San Sebastián en una manifestación para reclamar la excarcelación de los presos de ETA.

¿Saben quiénes encabezaban la marcha? El presidente de ERC, el independentista Oriol Junqueras y el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi. Sí, el mismo que a inicios de la presente semana que ya acaba, el 18 de octubre de 2021, mostraba un impostado arrepentimiento con la boca pequeña hacia las víctimas del terrorismo.

Normal que esa estampa haya terminado por incendiar a la fundadora de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, quien se despacha largo y tendido contra el entorno proetarra y la complacencia del Gobierno socialcomunista, con un Pedro Sánchez que solo está a la cosa aritmética para sacar adelante sus Presupuestos.

En un soberbio artículo en Okdiario, Díez critica abiertamente como el sanchismo ha intentado colar como una celebración más lo de los diez años sin que ETA pegara un tiro:

Era obvio, a juicio de la analista política lo que tenía que suceder viendo como había arrancado la semana:

Rosa Díez lamenta el silencio al que se ha sometido a familiares y amigos de quienes sufrieron las matanzas de ETA:

La expolítica magenta apunta una causa para la desmemoria entre las nuevas generaciones de lo que fue ETA:

En España ha faltado pedagogía democrática. No sólo hay millones de jóvenes que desconocen la historia de ETA y de sus víctimas, sino que una inmensa mayoría de españoles no tiene conciencia del origen del terror, de donde reside la verdadera semilla del mal. La lucha de la democracia contra ETA y contra el terror no acabará mientras en España no haya un Núremberg.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Núremberg, no sólo se juzgó y condenó a los criminales y sus actos de barbarie, sino que se juzgó y condenó la ideología nazi porque es incompatible con la democracia y porque fue en nombre de esa ideología, movidos por esa pulsión criminal por la que los nazis perpetraron todos sus crímenes.