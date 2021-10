“Sanchismo y economía sumergida”

La economía sumergida, amén de la brutal presión fiscal, no deja de ser más que la justa cosecha al amoral discurso progre de lo “políticamente correcto”, propiciado -cuando no subvencionado- por una perorata modernista en el que no ha tenido cabida el “no robarás”, “no mentirás”, etc., por ser éstos, mandamientos de la “políticamente incorrecta Ley de Dios”, creando una conciencia colectiva donde ya no existe el bien y el mal, ya que todo es relativo.

Pues que con su pan se lo coman y que el papa Francisco se lo bendiga.

Menos mal que el sanchismo ha conseguido terminar con la economía sumergida…, Y CON LA OTRA TAMBIÉN, demostrando que aquello de que habían detectado signos de vida inteligente en la Moncloa, no fue más que un bulo; una mala broma, cuya factura pagarán hasta nuestros biznietos.

Si Dios hubiese enviado a Sánchez en la primera plaga a los egipcios, se podía haber ahorrado las seis siguientes, ya que el Faraón no solo habría permitido la salida de los israelitas de Egipto, sino que además les hubiese puesto un servicio de limusinas para que se fueran antes.