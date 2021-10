“El negocio de tocar la fibra sensible del corazón humano”

No voy a referirme a los chiringuitos, ideológicos progres, verdes, digitales, feministas, inclusivos, y con perspectiva climática de género, porque esos no se gastan un euro en publicidad; tal vez porque nacen, crecen, se reproducen y no desaparecen, enganchados a la teta pública y sus ideológicas subvenciones, por lo que no necesitan de suscripciones de socios, para cobrar su sueldo a fin de mes. Esos chiringuitos que se han convertido en «colocaderos» de aquellos militantes de partido, que aún no tienen un sueldo público con cargo al Estado y sus administraciones autonómicas y locales.

Caraduras sin fronteras

No. No me voy a referir a los chiringuitos ideológicos, sino a las grandes ONG supuestamente serias. Esas que utilizando un marketing de diseño, y mediante el uso y abuso de terminología “políticamente correcta”, con palabras tales como “solidario”, “compromiso”, o “sostenible”, se han convertido en poco tiempo en auténticas «multinacionales de la ética», capaces de monopolizar y administrar, como si fuera su cortijo particular, una “conciencia planetaria” ante la que todos debemos doblegarnos sin rechistar. Ahora eso sí, podemos seleccionar a la carta cuál de todas estas micro ideologías “políticamente correctas”, encaja más con nuestras carestías morales, a la hora de silenciar nuestra conciencia, a cambio de una módica cantidad de dinero al mes.

Me refiero a esas ONG que recurren a profesionales del marketing y la publicidad, para aumentar su cuenta de resultados. Así, esos expertos en “vender productos” a través de la publicidad, diseñan campañas temáticas, mediante la descarada explotación del sentimentalismo humano. Y el negocio les va como una moto.

Siempre a la hora de comer

En esas campañas, todo está medido y estudiado hasta el mínimo detalle; así, por los anuncios en los que se presenta a un niño desnutrido a punto de morir de hambre, se puede llegar a pagar un plus a las cadenas de tv, para que el spot sea emitido en la franja horaria en la que los televidentes están desayunando, almorzando o cenando. Pero lo más chirriante es que dichos anuncios, en los que aparecen niños que “ese día no comerán”, van intercalados dentro de un carrusel de spots sobre alimentos “light” bajos en calorías, cremitas para el cutis, y cursis anuncios de colonia.

Y todo esto de tocar la fibra sensible del ciudadano estaría bien, si no fuera por lo que se mueve entre bambalinas. Estafas aparte, en España, por ejemplo, en 1997 había 10.000 liberados trabajando a sueldo en las ONG; en 2003 ya eran 200.000 los que estaban en nómina. Hoy en día, más de diez años después, ni se sabe cuántos hay. Pues bien, esta «profesionalización de chiringuitos”, la mayoría de ellos marcados por el sesgo ideológico, ha dado lugar a situaciones escandalosas. MIENTRAS SE VENDE SOLIDARIDAD, ALGUNOS MIEMBROS DEL “STAFF” DIRECTIVO PUEDEN LLEGAR A COBRAR 6.000 -o más- EUROS AL MES.

Tal vez por ello algunas de estas organizaciones se han convertido en “colocaderos” de ex altos cargos políticos que se han visto abocados al paro tras la pérdida de unas elecciones generales, con el consiguiente cambio de gobierno.

Negocios basados en la compasión

Digo yo que será por aquello de que la caridad bien entendida comienza por uno mismo… Obviamente es un sarcasmo. Lo cierto es que el hecho que florezcan negocios basados en la compasión hacia el prójimo, me reconcilia con el género humano, aunque no con aquellos mal nacidos que se lucran utilizando como banderín de enganche las imágenes de la desgracia ajena.

Un servidor es socio de varias ONG, porque también las hay serias y honestas. Lo único que he hecho antes de darme de alta, es verificar su eficiencia así como el buen uso que hacen con los fondos recaudados, y que estos se destinen a los fines previstos, y no a otros. Porque para mantener chiringuitos, circos, ferias, y caraduras sin fronteras, con los de proximidad que mantengo en España con mis impuestos, ya tengo más que suficiente.