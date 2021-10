Raúl del Pozo siembra el pánico en Moncloa con los cuatro frentes que atenazan a Pedro Sánchez

No se despega de la poltrona ni con agua hirviendo.

Pedro Sánchez sigue diciendo en los diferentes foros a los que acude que su intención es convocar las elecciones en 2023, es decir, agotar sí o sí la legislatura.

Otra cosa será si el presidente del Gobierno será capaz de superar los cuatro frentes que ahora mismo tiene abiertos y que no tienen fácil resolución.

Raúl del Pozo, en su tribuna de El Mundo de este 29 de octubre de 2021 esboza esa lista de complicaciones que Sánchez tiene que abordar si quiere seguir durmiendo en La Moncloa al menos los siguientes 365 días, es decir en 2022.

La primera dificultad tiene nombres y apellidos: Yolanda Díaz y la derogación de la reforma laboral:

Están montando con la reforma laboral un folletín teatral de enredo, un conato de divorcio. Agustín Moreno, ahora en Podemos, dice que Yolanda Díaz trata de derogar la reforma, no de maquillarla, y que si la engañan caerá el Gobierno. Si cayera el Gobierno, que no caerá –aguantará apoyado por los separatistas–, la situación no es como nos la cuenta el presidente, que suda tinta y no sabe salir del lío. Se le sublevan los amigos, los enemigos y los aliados.