“La verdad sobre Halloween”

Voy a clarificar y desmentir una serie de tópicos relativos a la fiesta de Halloween, pero no sin antes resaltar lo esperpénticamente “chic” que queda hoy en día el “neo paganismo” como pose “políticamente correcta”… Lo políticamente correcto, ese cajón de sastre en donde igual cabe el ateísmo, el satanismo, o el culto a cualquier divinidad siempre y cuando lleve el marchamo de anticristiano.

Primera mentira: “La fiesta de Halloween no es de origen católico, sino que es un producto fruto de la cultura protestante yanqui”

Falso. Si nos fijamos en la etimología del nombre Halloween, veremos que procede de “All Hallows’ Eve”, que a su vez significa: “víspera de todos los santos”. La partícula Eve es una abreviatura de “evening” —víspera—, así que la Víspera de Todos los Santos es All Hallows’ Eve, que en inglés antiguo se contrae en Hallowe’en. Es conveniente saber – además – que en junio de 1647 el Parlamento Británico, dominado por los estreñidos puritanos de Cromwell, abolió por decreto – entre otras celebraciones católicas – la Navidad y la Fiesta de Todos los Santos (con su víspera, Halloween, y el Día de Difuntos), por considerarlas como una degradación moral, producto del deleznable catolicismo papista romano, y que estas festividades eran contrarias al concepto luterano de lo que debía de ser el auténtico cristianismo; el de ellos, claro.

Veintisiete años antes del decretazo protestante, un pequeño grupo de puritanos ingleses, con sus familias, habían emigrado a América en donde fundaron varias colonias. Este grupo, conocido como el de los “peregrinos”, cruzó el Atlántico en un barco llamado Mayflower y se establecieron en Plymouth en 1620. Diez años más tarde, una nueva colonia puritana, mucho más numerosa, se estableció en el área de Boston. Así pues, el puritanismo protestante marcó desde un principio los fundamentos morales y religiosos, así como el calendario de las celebraciones religiosas, de lo que hoy es Estados Unidos de América. Entre estas conmemoraciones no se hallaban ni la Navidad ni la Festividad de Todos los Santos, ni por supuesto el famoso Halloween, que como fiesta hortera no comienza a dar por saco, en EE.UU, hasta el año 1920.

El Día de los Difuntos está dedicado, en el catolicismo, a las almas de todos aquellos que habiendo fallecido no han alcanzado aún el Paraíso y permanecen purificándose en el Purgatorio. Los protestantes no creen en la existencia del Purgatorio, con lo que es un disparate decir que Halloween es un invento del protestantismo yanqui, y equipararlo con el caso de la Navidad y su sucedáneo protestante “Papa Noel”. Personalmente, en este punto, discrepo tanto de la doctrina oficialista católica como de la protestante; creo que el Purgatorio existe, y que todos los encarnados vivimos en él, y para justificar esta afirmación me molesté en escribir el libro “EL VELO RASGADO”.

Segunda mentira: “La fiesta de ´Halloween´ tiene su origen en la cristianización de la celebración pagana en honor de ´Samhain´, el dios celta de los muertos”

Falso. Antiguamente, la fiesta de Todos los Santos se celebraba el 13 de mayo en la Iglesia Latina, haciéndola coincidir con una fiesta pagana, el final del festival de las Lemuria, que en el calendario juliano eran los días 9, 11 y 13 de mayo, fiestas en las que se realizaban ritos de exorcismo de espíritus malévolos y se rendía culto a los muertos. Si lo que se pretendía era asentar las festividades cristianas, haciéndolas coincidir con las celebraciones paganas importantes, lo propio era hacerlas coincidir con aquellas “juergas” que estaban implantadas en Roma desde tiempos inmemoriales, ya que – al fin y al cabo -era ésta quien regía el Mundo civilizado por aquellas fechas, y no ir a cogerse a los supuestos festivales locales que se celebraban en la entonces salvaje y despoblada Irlanda – y aledaños – en honor a su dios Samhain.

El masón William Stukeley: Un obispo con taparrabos

El experto en paganismo Ronald Hutton en su libro “THE STATIONS OF THE SUN”, nos explica cómo el mito de Samhain, dios celta de los muertos, es un invento del XVIII, varios siglos después de que la Iglesia romana fijara el 1 y el 2 de noviembre como fechas para la celebración de la Fiesta de Todos los Santos (con su víspera y el Día de Difuntos). El artista creador del invento fue el masón William Stukeley, un desvergonzado pastor de la Iglesia Anglicana, con ínfulas neo paganas, que además tuvo el descaro de auto nombrarse como gran “archidruida”, que es como una especie de “obispo” (pero con taparrabos) de los druidas celtas,

Hutton argumenta con datos como gran parte la mitología celta se construye sobre la base de una cadena de malentendidos interesados y torticeras interpretaciones, a partir del siglo XIII, cuando se escribe el libro “GOGYNFEIRDD WELSH” que no es más que el repicado de un manuscrito galés del siglo IX, conocido como el “CANU TALIESIN”, o “LIBRO DE TALIESIN”. En ese proceso, muchos personajes humanos y semihumanos, fueron elevados a la categoría de dioses, para dar consistencia y contenido a una mitología celta que hasta ese momento había tenido más sombras que luces. Y es que los ultra nacionalistas siempre han sido únicos a la hora de montar lo que haga falta con tal de justificar sus ansias independentistas. A pesar de todo lo expuesto, los culturetas del wiki/copy/paste, seguirán repitiendo como papagayos una información sesgada y torticera.

La fiesta de Todos los Santos

La fiesta en honor de Todos los Santos, inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III, en el año 741, quien la cambió al 1 de noviembre, haciéndola coincidir con día de la «Dedicación» de la Capilla de Todos los Santos en la primitiva Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la Fiesta de «Todos los Santos» se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, ésta también tuvo su celebración vespertina en la «vigilia» del día 1 de noviembre. Como ya hemos explicado antes, esta vigilia vespertina de la fiesta de Todos los Santos, dentro de la cultura Inglesa se tradujo como: «All Hallow’s Eve». Con el paso del tiempo su pronunciación fue cambiando primero a «All Hallowed Eve», posteriormente cambió a «All Hallow Een» para terminar en la palabra que hoy conocemos «Halloween», y cuya celebración religiosa es introducida en EE.UU. por los inmigrantes irlandeses católicos.

La cultura de “trapillo” de la “políticamente correcta” Wikipedia!

Para concluir quiero reproducir lo que al respecto afirma dogmáticamente Wikipedia: «INSTITUCIONALIZACIÓN DEL HALLOWEEN POR EL VATICANO: En una época en la que predominaban las festividades «paganas», los Papas Gregorio III (731–741) y Gregorio IV (827–844) intentaron suplantarla por una festividad católica (Día de Todos los Santos) que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre».

En su afán de hacer la puñeta a la Iglesia Católica, lo que ignora falazmente la “sapientísima” Wikipedia es que el Vaticano, como sede de gobierno del catolicismo, no existió hasta a partir del 20 de septiembre de 1870, cuando el papa Pio Nono fue obligado a cañonazos a abandonar el Palacio del Quirinal en donde, hasta entonces, había estado la sede del papado, para correr a refugiarse en las dependencias anexas a la Basílica de San Pedro en la Colina Vaticana. Por otro lado, en la época de Gregorio III y Gregorio IV, la sede pontificia estaba en la Basílica de San Juan de Letrán, y no en el Vaticano como da a entender Wikipedia, entre otras cosas porque el Vaticano, tal y como lo conocemos hoy, no existía por aquel entonces. ¡Viva la cultura de “trapillo” de la “políticamente correcta” Wikipedia!