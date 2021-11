Losantos: «En ocho meses, del PP no queda ni la lápida del aquí yace»

Solo le falta escribirlo en arameo y gritarlo a los cuatro vientos en otros planetas.

Federico Jiménez Losantos ya no sabe en qué idioma decirlo y en qué ignoto rincón del Universo para que en Génova 13, la sede del Partido Popular, se pispen del disparate que están perpetrando en Madrid.

Nuevamente, este 5 de noviembre de 2021, en su tribuna de El Mundo, el periodista turolense cuenta con detalle la traición a la que se está viendo sometida Isabel Díaz Ayuso a la que no quieren dejar vía libre para que presida la formación a nivel autonómico:

Critica Losantos que la época de Rajoy, a pesar de la mayoría absoluta, fue de pasividad absoluta:

Y como premio, subraya, ahora Casado rescata la figura del expresidente del Gobierno:

Al rescatar a Mariano Rajoy como emblema y condenar a Ayuso como símbolo, Casado demuestra que prefiere destruir la alternativa a Sánchez –también por eso defenestró a Cayetana y rompió con Abascal– a forjarla. No es que no pueda, es que no quiere arriesgar. Prefiere ser adoptado por el PSOE, como si Sánchez fuera Nerón, en vez de disputarle el trono. Y en ese proyecto personal gallináceo sobra el águila. En 2008, a Rajoy le estorbaba el partido para sobrevivir él. A Casado le estorba la alternativa a Sánchez que representa Ayuso, porque no aspira a ser alternativa sino continuidad, aunque no será una cosa ni la otra.