“Caraduras sin fronteras”

En Camboya las mejores mansiones de la capital, Phnom Penh, que no son propiedad de ministros o diplomáticos, están alquiladas por ONGs que a menudo cuentan con personal de servicio, chófer privado y dinero suficiente para vivir la agitada y agotadora vida nocturna de la capital camboyana.

Mariscadas solidarias en Camboya

Las fiestas que se celebran en Phnom Penh son legendarias. Vino de cosecha, marisco y bailes hasta el amanecer mientras a unos pocos metros lisiados de la guerra civil que destrozó el país en los años 70 y 80 piden limosna arrastrándose por el suelo. Varios restaurantes y pubs de moda viven exclusivamente de la clientela de las ONGs y los organismos internacionales…

Si realmente nos molestamos en investigar a fondo, nos podemos llevar la sorpresa de comprobar que muchas de las ONGs “serias”, no son tan eficientes como aparentan; y no por culpa de los bienintencionados voluntarios de base, sino por aquellos que estando en la cúspide de la organización, aparte de sustanciosos sueldos, cobran dietas hasta por ir al wc.

Si hay algo peor que ignorar la desgracia ajena, es vivir “a todo tren” a costa de ella

Sí a las ONGs… pero no a ciegas. Del mismo modo que el hecho de ser humano no implica tener “humanidad”, las siglas ONG, por sí solas no son garantía de nada; ni el que sean Organizaciones No Gubernamentales, garantiza que no vivan del dinero gubernamental; y ya saben: el que paga manda, marca agenda ideológica y “enchufa” a los suyos.

En estos momentos, es prácticamente imposible averiguar cuántas ONGs existen en España, ya que según la fuente que se consulte, la cifra oscila entre 29.000 y 100.000 chiringuitos. Pero lo que sí sabemos es que tan solo 205 asociaciones y fundaciones españolas han obtenido el “SELLO ONG ACREDITADO POR FUNDACIÓN LEALTAD” [Empresa de control voluntario de las organizaciones no gubernamentales españolas].

En España tan solo 205 ONGs, de las auditadas voluntariamente, cumplen los requisitos de “transparencia y buena gestión”

Tan solo 205 ONGs cumplen los requisitos de transparencia y buena gestión (de entre las que se han sometido voluntariamente a la auditoría externa de la Fundación Lealtad) que, en teoría, deben de caracterizar a las entidades benéficas financiadas con dinero público o donaciones de los ciudadanos.

El resto de las ONGs auditadas, o tienen anomalías en sus cuentas, o no efectúan seguimientos de los proyectos en marcha, o no prestan la ayuda a la que se comprometieron a cambio del dinero recibido. Y de las que se han negado a ser auditadas, que son la inmensa mayoría, nos preguntamos a qué se dedican en realidad, aparte de cobrar.

Aquellos hijos del Mayo Francés: De las barricadas, a las mariscadas

Pues se pueden dedicar a cualquier cosa. Ya estamos curados de espanto y pocas cosas nos pueden sorprender en un país como el nuestro, donde algo controlado como es el dinero que debía de ir a los parados, termina fundido en juergas, whiskerías, putas y cocaína. A partir de ahí la imaginación es libre para elucubrar qué pasa con el resto.

«Eco-presuntas vírgenes», con cara de muñeca pepona

Esto es lo que hay, pero poco importa. Lo que importa no es la verdad, sino la imagen pública que a través de multimillonarias campañas de publicidad, consiga cada ONG; multinacionales de las que algunas de ellas ya se han convertido en auténticas iglesias; eco-religiones, con sus eco-“santuarios”, eco-credos, eco-dogmas de fe, eco-profetas, y eco-vírgenes con cara de muñeca pepona, que además han adoptado el lado más oscuro de las religiones: el fanatismo, la intolerancia, y el linchamiento de aquellos que se atreven a pensar diferente y son tan “locos” como para confesarlo públicamente.