Ussía hiela la sangre a Rufián con este vaticinio: «Que siga ahorrando porque le queda poco»

Es un político amortizado.

Gabriel Rufián hace tiempo que no da para más.

Las ‘ocurrencias’ del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ya no surten efecto ni, lo que más le importa a él, ni cuentan con el beneplácito de sus palmeros.

De hecho, tal y como cuenta este 6 de noviembre de 2021 en su tribuna de El Debate Alfonso Ussía, Rufián se ha convertido en alguien que causa auténtico aburrimiento y que hasta ha traicionado a sus votantes tradicionales:

Rufián indigna. Con especial crudeza, a los catalanes que creían en él. A mí, simultáneamente, me divierte y me da pereza. El pobre es un tostón. Se ha encontrado con el chollo de la minoría parlamentaria de Sánchez, que depende de los votos de su partido. Pero Rufián ya no defiende la independencia de Cataluña, porque donde se siente bien tratado es en Madrid. Madrid sabe mucho. Son cuatro siglos de Corte, de sabiduría popular.