“Vegetarianos ilustres”

A raíz de oír decir a un individuo que «un chuletón al punto, para él era imbatible», pensé yo que eso de ser vegetariano o vegano, tiene su lógica y bondad moral, y que si todos fuéramos vegetarianos, el Mundo sería mejor.

En principio, la historia podía tener su lógica.

Y es que puede darse el caso que un animal herbívoro o vegetariano, le quite la vida a otro de su misma especie o de otra, pero normalmente será por accidente o, cuestiones sexuales a parte, por pura defensa física, territorial, o de la prole.

Sin embargo vemos como en los animales carnívoros la norma general es matar a otros seres vivos, tanto para alimentarse, como por puro placer; amén de por cuestiones sexuales, defensa física, territorial, de la prole, etc.

Así pues podríamos llegar a la conclusión de que en el Mundo habría menos violencia y muertes, si todos los seres humanos fuéramos vegetarianos o veganos. ¿No?

Hitler era vegetariano

Claro que todos estos pensamientos filantrópicos y bien intencionados se van a tomar viento cuando descubrimos que Hitler era vegetariano, según nos descubrió recientemente Margot Wölk que pasó dos años y medio de su vida catando la comida del Führer y sus lugartenientes. Ella y otras 14 mujeres eran las encargadas de velar por la “seguridad gastronómica” del dictador, de manera que si alguno de los platos que servían a la cúpula nazi, estaba envenenado, serían ellas las primeras en morir. La propia Margot Wölk contaría años después: “Nunca hubo carne ni pescado porque Hitler era vegetariano”.

Esta información fue verificada recientemente cuando se descubrieron una serie de cartas escritas por Constanze Manziarly, quien fuera la cocinera del líder del partido Nazi durante sus últimos días, en las que revelaba a su hermana que el dictador era vegetariano, y que suplía la carne por champiñones aderezados con aceite de linaza, y de postre, generalmente, tomaba manzanas ralladas.

El animal que más personas mata al año en África

Para acabarlo de arreglar confirmo que uno de los animales más agresivos del mundo, y el más peligroso de África para el ser humano, es el “herbívoro” hipopótamo, responsable de la muerte de hasta 3.000 individuos al año.

Algo de verdad debe de haber en eso de que el “comer yerba” no nos hace mejores personas, ya que las veces que he intentado seguir un régimen “verde”, lo único que he conseguido es ir todo el día cabreado, de “mal cuajo”, y con “ganas de morder”, metafóricamente, al primero que se me cruzara por el camino.

Que conste que cuando comencé a escribir este artículo, por culpa del chulo del chuletón, la intención era buena; pero la realidad es muy tozuda.