“Si Dios es bueno, ¿por qué las leyes de la naturaleza, con respecto a los animales salvajes, son duras y crueles?”

Esta es la pregunta que me hizo un amigo ateo, y que tardé un año en contestarle. Mi respuesta no fue fruto de la reflexión, sino de la revelación.

La jaula y el reloj

Imaginemos una jaula de 15 metros de longitud, dividida en tres partes iguales. En la central encerramos a un león, y en los dos compartimentos restantes, confinamos a un hombre y a un chimpancé.

Frente a la jaula, perfectamente visible desde donde están los tres animales encerrados, un reloj digital de cuenta atrás, conectado a un artilugio de poleas, enganchadas a las dos rejas tipo guillotina que dividen la jaula en tres habitáculos. En la misma pared y junto al reloj, un cartel explicativo en el que se puede leer que en el plazo de 24 horas un mecanismo alzará las dos rejas, de modo y manera que ya no existirá separación física entre el hombre, el león y el chimpancé.

Obviamente, el único de los tres animales encerrados que será consciente del desagradable espectáculo que se va a liar dentro de unas horas, será el hombre.

Mientras que el león estará cada vez más cabreado y hambriento, el chimpancé -prudentemente- procurará no acercarse a la reja que le separa éste, y hasta estará relativamente tranquilo una vez se percate de que el león no puede hacerle daño.

Por su parte, el hombre se pasará esas 24 horas con la consciencia y certeza de que son las últimas de su vida, que irremediablemente va a morir y además devorado vivo. ¿Se imaginan ustedes su angustia?

Posiblemente en esos momentos el hombre desearía tener el cerebro del chimpancé y no ser consciente de su próximo y cruel final.

Pasado el plazo previsto, la historia terminará en cuestión de segundos, y posiblemente sin dolor. Sin embargo, el día de sufrimiento que ha pasado ese hombre, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos.

Lo terrible del dolor no es el dolor, sino el terror y la consciencia que precede al mismo

Lo terrible del dolor, no es el dolor en sí mismo, sino el tener consciencia de él. Y esa consciencia del dolor, aún antes de que este se produzca, tan solo es patrimonio del ser humano. Lo verdaderamente terrible de él no es el dolor en sí mismo, sino el conocimiento de su inevitabilidad a lo largo de nuestra existencia. Nadie está libre de él; tan solo es un problema de tiempo.

Antes he dicho textualmente que “la historia terminará en cuestión de segundos, y posiblemente sin dolor”. Trataré de explicar ahora en que me baso para afirmar eso.

El dolor físico no es más que una protección del cuerpo en aras a su supervivencia

Siempre he defendido que el dolor físico no es más que una protección del cuerpo, sin la cual no sobreviviríamos ni dos días. Quien produce la sensación de dolor es el cerebro. Sin embargo, cuando éste estima que la magnitud del daño recibido es insoportable si se traduce a dolor, entonces desconecta y ya no hay sufrimiento.

Esa lección la aprendí siendo niño, aunque no la entendí hasta años después. Les cuento. Dicen los especialistas en interrogatorios que una de las zonas más sensibles y dolorosas son las uñas de las manos; pues bien, siendo niño alguien dio un portazo con tan poca gracia que me pilló la punta del dedo pulgar, provocando que la uña de éste fuera arrancada de cuajo, saliendo volando por los aires.

Les doy mi palabra que en aquellos momentos no sentí la más mínima molestia, ni tan siquiera mientras me vaciaban una botella de alcohol en la herida. Llorar, lloraba, pero era por la impresión de ver mi dedo sin uña; ahora, dolor no sentía el más mínimo.

El dolor no es tal, si no hay consciencia de él

Hace unos días estaba viendo un documental en el que entrevistaban a personas que habían sobrevivido al ataque de un tiburón. La primera de las víctimas explicaba que estaba nadando cuando sintió un golpe en el costado. Miró y vio la aleta de un tiburón. Obviamente nadó hacia la orilla a tal velocidad que parecía que llevara conectado en el trasero un turbo jet. Tan solo fue al salir del agua y ante los gritos de terror y las caras desencajadas de los presentes, cuando se dio cuenta que llevaba medio costillar descarnado y al aire.

El resto de los relatos de personas que habían sido mutilados por tiburones, poco difieren del primer caso. Lo mismo sucede en las narraciones de aquellos que han perdido algún miembro del cuerpo al pisar una mina anti persona. O de aquellos que han recibido un tiro o una cuchillada y no se han enterado hasta momentos después, cuando han notado su ropa empapada de sangre.

La maldición bíblica

Como les decía antes, lo malo no es el dolor, sino la consciencia del dolor, y ese terrible privilegio tan solo lo posee el ser humano.

Toda esta historia viene como respuesta a una pregunta que desde hace tiempo me llevo haciendo a raíz de un comentario que en su momento me hizo un ateo.

Prescindiendo del tema del dolor como maldición a consecuencia del pecado de los primeros seres humanos, ¿por qué Dios creó una Naturaleza cruel? ¿No podía haberlo hecho de otra manera?

¿Es cruel la naturaleza?

La historia tiene su raíz en un documental donde las orcas jugaban con la comida, lanzando por los aires a los bebés foca, o a sus padres si se ponían a tiro, antes de devorarlos.

El dolor físico de todos los animales, incluido el hombre, no es una maldición para mortificarlos, sino un don para que sobrevivan.

El Universo tiene un diseño inteligente, y nuestro planeta no es la excepción. Si no existiera la cadena en la pirámide alimenticia, hace ya miles de años que no cabríamos en el mundo. La Naturaleza no es un sistema cruel, sino que tiene un diseño causal, no casual, que permite el crecimiento sostenible de los seres vivos que viven en ella y de ella.

El problema es que pensamos con lógica humana, porque no tenemos otra, y lo que está claro es que nuestra lógica poco tiene que ver con la de Dios.

Si un niño de tres años es incapaz de pensar con la lógica de sus padres, pues infinitamente mayor es el salto entre la nuestra y la de Dios.

Si todos los animales -incluido el hombre- fuéramos herbívoros, no cabríamos ya en el Mundo

Si desde la creación de la Tierra, todos los animales – incluido el hombre – fuéramos herbívoros, y no existiese la cadena alimenticia que regula el equilibrio en el número de población de las diferentes especies, los animales no cabríamos ya en el Mundo, y no lo digo metafóricamente; aparte de que ya no habría hierba suficiente en el planeta como para alimentarnos a todos; entre otras cosas porque ya no quedaría hueco bajo los pies y patas del reino animal, como para que creciera un sola brizna.

Por ejemplo, las ranas tienen tantas crías que si todos sus descendientes sobrevivieran, en 10 años el planeta estaría cubierto por una capa de batracios que nos llegaría hasta las rodillas. Pero afortunadamente, las ranas son una exquisita presa para muchos depredadores, como las serpientes, felinos y gabachos, amén de las truchas y salmones. En cuanto al mar, si no existiera la cadena alimenticia, habría ya más peces que agua.

La cadena alimenticia no es un sistema cruel, sino inteligente

La cadena alimenticia no es un sistema cruel, sino inteligente, y el dolor sin sentido no existe en el mundo animal. El dolor en la Naturaleza es una defensa, no una tortura. Tan solo el hombre es capaz de pervertir las reglas, jugando y divirtiéndose con el dolor ajeno, tanto de animales irracionales, como con el de sus semejantes.