Portugal nos come la tostada

No cabe duda de que el emprendimiento es una de las aventuras más complicadas que existe, no solo por el hecho de emprender, sino por el riesgo que conlleva sobre tu propia persona.

Portugal, pese a ser un país chiquitito gobernado por los socialistas, parece que se ha dado cuenta del potencial de las “tech”.

Ya lo he dicho en varias ocasiones: el tema de las startup, TICs, etc., dará mucho que hablar. No se necesita un país muy grande para atraer la inversión, solamente se necesita apoyar al ecosistema que existe y conseguir que se quede el que se acerca.

La conferencia anual Web Summit se ha celebrado con gran éxito.

Sin duda, ha sido un Summit realmente importante a nivel mundial: ha contado con los mayores inversores internacionales y con grandes oportunidades para conseguir una ronda en tu startup.

Y esto, Lisboa y, por ende, Portugal, ha sabido aprovecharlo.

Impuestos al 0 % en todos los ingresos extranjeros, en crypto, en dividendos… Socialistas, pero listos. Qué bien nos iría si en España fuera así.

Por otro lado, en España, los jóvenes aún no saben por dónde tienen que empezar, qué trámites llevar a cabo o cómo reemprender con una cuota de 294 escalofriantes euros.

El emprendedor no es solo aquel que tiene una startup o un e-commerce, también es el abogado que acaba de empezar, el mecánico, el peluquero o cualquiera que te encuentres ahora mismo ejerciendo una profesión, sea la que sea, en régimen de autónomo.

El Gobierno de Sánchez no ayuda, ni un poco. La luz, la gasolina, los peajes, las cuotas de autónomo, la reforma laboral que nos hace echarnos a temblar y tantas otras cosas más que están abocándonos al precipicio. Qué bueno sería si mirásemos a Portugal, quién lo diría, para ver las políticas económicas liberales que están llevando a cabo.

Sería mucho pedir al señor Sánchez que mirase a Alemania, Reino Unido o Irlanda, pero al menos podría mirar a su homólogo en Portugal, a ver si se le pega algo. Mientras tanto, lideramos el paro juvenil en Europa y sin visos a solucionarlo.

Frente a estas políticas, en la región de Madrid se bajan los impuestos, se potencia el emprendimiento y la excelencia.

En el Ayuntamiento de Madrid también, y Pablo Casado ha solicitado la bajada de 10.000 millones de euros en impuestos.

El Partido Popular tiene muy claro lo que hay que hacer.

El comunismo no creo que lo tenga tanto.

Mientras escribo esto, Portugal nos está comiendo la tostada. Irlanda no les cuento, Reino Unido lidera junto a Berlín la atracción de startups y España deja pasar una ola que puede ser nuestra salvación.

Nosotros seguiremos remando y trabajando en pro de los jóvenes y de los mayores que quieran dar el paso, estamos con vosotros.

Elisa Vigil