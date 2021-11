Inda: «Con sus ataques contra Ayuso, García Egea demuestra ser más lerdo que Iván Redondo»

Sin rodeos.

Eduardo Inda no alberga la menor duda de quién está detrás de los ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El periodista navarro da un nombre, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.

Para el columnista de La Razón, el número dos de Pablo Casado se ha revelado como un ‘nuevo’ Iván Redondo, con el añadido de que el político de Génova 13 no ha escarmentado en cabeza ajena.

Inda recuerda todos los éxitos de Ayuso, desde su llegada al poder en junio de 2019 a cómo desde entonces la izquierda política y mediática montó una burda estrategia para descabalgarla del poder, llegando incluso a convencer a su socio, Ciudadanos, para que le diese la puñalada a través de una moción de censura que la propa presidenta desmontó antes de que se presentara la misma.

Las consecuencias de todo eso han dejado a un PP a nivel nacional que ha volteado a su favor el mapa de las encuestas electorales, a un vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que acabó huyendo por la puerta de atrás y a un Iván Redondo, el muñidor de las campañas contra Ayuso, también cesado / dimitido al inicio del verano de 2021.

Sin embargo, critica el también director de Okdiario, a pesar de esos logros, García Egea se ha empecinado en poner palos en las ruedas de Ayuso:

El PP estaba en la gloria y a su secretario general, Teodoro García Egea, no se le ocurrió mejor cosa que declarar la guerra a Ayuso, a la que no para de zurrar orgánica e institucionalmente y a través de sus sicarietes cibernéticos con cara de tonto a las tres. Una opción como otra cualquiera… si no fuera porque el antecedente de Iván Redondo demuestra que atacar por tierra, mar y aire a nuestra protagonista tiene efecto bumerán. Cada campaña contra ella ha reventado la cabeza a sus instigadores.