“Los chimpancés no creen en Dios”

En mis artículos, a veces, pueden parecer descalificaciones lo que no son más que argumentaciones, y ello puede molestar a más de uno. Y lo siento mucho, pero los datos son los que son, y no tendría por qué disculparme, aunque por cortesía lo haga.

Hecha esta breve introducción sigamos.

En el Mundo existen alrededor de 8´7 millones de especies animales (entre terrestres y marinas), de las cuales tan solo una es racional: LA ESPECIE HUMANA.

Así pues, tenemos una única especie racional que (en su gran mayoría) siempre ha creído en la existencia de un Ser Superior, frente a ocho millones seiscientas noventa y nueve mil especies irracionales que no creen en nada ni practican religión alguna.

Conozco a muchas personas que creen en la existencia de Dios, pero nunca he conocido a un chimpancé, un burro, un berberecho, o una ladilla, que crean en Él.

Ahora, si analizamos la cuestión desde una óptica políticamente correcta, “global” de “compromiso planetario” y con “talante de consenso democrático”, “solidario y alternativo”, veremos que en el Mundo existen muchísimos más seres vivos que no creen en la existencia de Dios, que los que creen.

Como creyente, este dato no me preocupa en absoluto. Lo que realmente me incomodaría sería si fuese al contrario; es decir, que los burros, simios, berberechos y besugos, creyeran en la existencia de Dios, y practicasen algún tipo de religión.

AL FINAL NOS ENCONTRAMOS CON QUE DE 8´7 MILLONES DE ESPECIES ANIMALES QUE PUEBLAN EL PLANETA, TAN SOLO UNA ES RACIONAL Y RELIGIOSA POR NATURALEZA: LA ESPECIE HUMANA.

Esto es lo que hay y nadie lo puede cambiar por más vueltas que le dé al plato.