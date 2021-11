Losantos: «El ataque a Ayuso, desestabilizar a Moreno y escupir a Cayetana prueban que García Egea vale para matón de pueblo»

Tiene claro que es el gran responsable del dislate que se ha desatado en el Partido Popular.

Federico Jiménez Losantos pone nombre y apellidos a quien considera el gran culpable de que el partido de Génova 13 haya decidido olvidarse de hacer oposición a Pedro Sánchez para hacerse oposición a sí mismo.

Y ese no es otro que su secretario general, Teodoro García Egea.

En su tribuna en Libertad Digital de este 21 de noviembre de 2021 no deja lugar a la duda:

Como era previsible, el congreso del PP andaluz desembocó en una dramática interrogación: «¿cuánto resistirá el PP con Teodoro al mando?» La respuesta, con muecas de preocupación: «poco, esto va cada vez peor». Y es que Génova, léase Teodoro, para escapar del empantanamiento en el frente que abrió en Madrid contra Ayuso , ha abierto otro contra Moreno en Andalucía para forzarle a convocar elecciones y así decir que gana el PP, no Ayuso. Y como guinda, mandó a sus mindundis a insultar a Cayetana , por el libro que tres días antes dijo y mandó decir que nadie iba a leer. Lo tremendo, grotesco hasta la obscenidad, es que Ana Beltrán y Montesinos demostraran que no lo habían leído y que no por eso dejaban de insultarla.

Asegura que Egea vale para muchas cosas, pero no para poner orden en el seno del PP:

Detalla los ‘méritos’ políticos que adornan a García Egea:

Asegura que, a este paso, el PP acabará siendo una parte más del socialcomunismo:

Para Losantos, a Egea, con la connivencia de Pablo Casado, lo único que le preocupa es que nadie dentro del PP le haga sombra:

Ni la Inseguridad, ni la Educación, ni la persecución del español, ni los ataques a la Transición, ni la financiación venezolana de Podemos y el PSOE, ni la subida de impuestos, ni el precio de no tener energía nuclear, ni las leyes anticonstitucionales de violencia de género, ni la caída de las exportaciones, ni la falta de competitividad, ni la rendición ante la ETA, ni el sometimiento al separatismo catalán y vasco, ni la manipulación de la historia de España, ni la degradación de los medios de comunicación, ni la falta de expectativas de la juventud, ni la ruina de las pensiones… Nada. Lo único que preocupa a la Infeliz Pareja es que no gane nadie del PP, y que si gana sea a su servicio particular, no al del interés general. Mal, muy mal está el PP, según lo que hemos visto en Granada. Y peor que se va a poner.