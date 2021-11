Vicente Vallés ‘vacuna’ con tres datos irrefutables a los negacionistas

El asunto tiene más minas que un país africano en guerra.

La cuestión de la vacunación contra la Covid-19 despierta polémica y la batalla de argumentos entre los que están a favor de la inoculación y los que está en contra es más que cruenta en algunas ocasiones.

Por eso, este 24 de noviembre de 2021, el periodista Vicente Vallés, en su tribuna de La Razón, ha tratado de arrojar luz y defender con datos evidentes la necesidad de ponerse las dosis contra el coronavirus:

Para el presentador de Antena 3 Noticias, el pasaporte covid es la medida más razonable y menos perjudicial que puede aplicarse:

Recuerda a quienes aún piensan que esto del virus es una exageración de los medios que:

Para Vallés sería todo un drama que España tuviera que adoptar medidas como las implementadas en Austria y tuviéramos que estar confinados nuevamente:

Y cree que habría que defender la posibilidad de que aquel que no se vacune no pueda compartir espacios con aquellas personas que sí optaron por hacerlo:

Existe el derecho a no vacunarse, igual que existe el derecho a fumar. Pero no hay derechos ilimitados. De manera que, igual que nadie puede fumar en un restaurante o en un avión para no poner en riesgo la salud de los demás, sería razonable impedir por ley que una persona no vacunada entre en determinados recintos en los que podría contagiar a otros. La libertad individual no atribuye a ningún ciudadano el derecho a no ponerse el cinturón de seguridad en el coche, aunque se pueda pensar que esa persona sería la única perjudicada en caso de accidente.