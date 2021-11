Inda: «Este Gobierno filogolpista colaborará con la Generalitat para desobedecer la sentencia sobre el español»

Un extraterrestre alucinaría pepinillos si pusiera un pie en España.

El rico idioma que nos une a todos es maltratado sistemáticamente por ciertas autonomías como Cataluña, con la connivencia del Gobierno de la nación, tal y como se ha podido comprobar esta misma semana del 22 al 28 de noviembre de 2021.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido hasta cuatro opiniones diferentes respecto de lo mandatado por el Tribunal Supremo sobre la aplicación obligatoria de impartir, al menos, el 25% de las horas docentes en la escuela catalana en español / castellano.

Eduardo Inda recuerda este 27 de noviembre de 2021 en el diario La Razón una reflexión que viene muy al caso y que fue pronunciada en 2020 por quien fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González:

Cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad decadente. El español se trata como una lengua extranjera en España. ¿La Real Academia no va a decir nada?, ¿el Instituto Cervantes no va a decir nada?, los escritores, cuya herramienta de trabajo es la lengua, ¿no van a decir nada? Cuando esto se asume así es que la sociedad no va hacia adelante sino más bien hacia atrás.