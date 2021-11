Ussía: «Sánchez miente como un turco y el viejo socialismo constitucionalista calla con mansedumbre»

Lo primero es él…y después también.

Pedro Sánchez demuestra con sus actos que a él solo le importa su persona y satisfacer sus inagotables e insaciables ambiciones.

Y si para ello tiene que pactar con lo peor de cada casa, no le quepa duda al lector que así lo hará.

Alfonso Ussía lo deja bien claro este 28 de noviembre de 2021 en su tribuna de El Debate:

No albergo ningún tipo de duda de que Pedro Sánchez ha actuado con lealtad a sus principios pactando los presupuestos con los separatistas catalanes, los herederos de la ETA y el golfo de Teruel Existe, que no vive en Teruel, sino en Valencia. Pedro Sánchez tiene las ideas muy claras. «Si no entrego España a los que odian a España, me quedo sin La Moncloa, sin La Mareta, sin La Marismilla, sin mi Falcón y sin mi Superpuma«.