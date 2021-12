Losantos: «La confesión de Yolanda Díaz también afecta a Dolores Delgado por impedir las querellas contra el Gobierno»

¿Cuánto tiempo será capaz de aguantar Yolanda Díaz en el Gobierno?

Su declaración, revestida de confesión, sobre que optó por mentir y callar sobre los verdaderos efectos que iba a tener la pandemia por el coronavirus en España es razón más que suficiente para que presentase, junto con el resto del Gobierno, su dimisión y rinda cuentas ante los tribunales.

Este 3 de diciembre de 2021 en su columna en El Mundo, Federico Jiménez Losantos dudaba entre considerar tonta de campeonato a Díaz o pensar que iba de lista por la vida:

O Yolanda Díaz es más tonta de lo que parece o es mucho más lista de lo que pudiéramos sospechar; incluso puede que pertenezca al gremio de los tontos que hacen tontear, el más peligroso del planeta de los lerdos. En cualquier caso, ha confesado, si no exhibido, que el 15 de febrero de 2020 era consciente de la gravedad de la expansión del Covid-19 en España y que, por eso, antes de la criminal convocatoria del 8 de marzo hizo una guía para la prevención del virus en las empresas.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) recuerda cómo la ‘avisadora’ de Díaz se tragó sus advertencias y optó por asumir las tesis gubernamentales:

La hemeroteca de El Mundo permite constatar que, en efecto, a cuatro días del infectódromo del 8-M, promovido por su Gobierno, Díaz presentó una guía que fue rechazada por la CEOE , por imprecisa, y por la UGT, por sembrar alarmismo sin motivo. Sólo Pablo Iglesias la respaldó en lo personal, aunque no en lo ideológico. Pero los cientos de comentarios a esa noticia del 5 de marzo de 2020 prueban que buena parte de la sociedad era consciente y se indignaba ante las mentiras del Gobierno, empeñado en mantener el aquelarre del 8-M .

Rememora Losantos cómo el Ejecutivo pidió calma y responsabilidad a la oposición cuando los tres partidos del bloque de centro-derecha preguntaron sobre la estrategia sanitaria prevista para hacer frente al Covid-19:

Tampoco cabe achacar responsabilidad a la oposición. A finales de enero, el PP, VOX y Cs preguntaron en las Cortes al Gobierno sobre sus preparativos ante el ‘virus chino’. La respuesta fue que no se preocuparan, que hacían lo que había que hacer, que no asustaran a la gente y que no estigmatizaran al admirable régimen de Xi Jinping.