Inda: «De las palabras de Yolanda Díaz se deduce que Pedro Sánchez autorizó una conducta criminal el 8-M»

No se asusten por el arranque.

Palabras de elogios de Eduardo Inda hacia Yolanda Díaz… pero solo desde el punto de vista personal.

Para el columnista de La Razón, la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez le cae bien en lo personal, pero como política, aclara, tiene de ella un concepto de lo más pésimo:

El también director de Okdiario recuerda que mientras ella advirtió a mediados de febrero de 2020 y cuatro días antes del 8-M de la que se le avecinaba a España, en el Ejecutivo prefirieron ponerse en manos de Fernando Simón y sus trolas:

Tanto su primera como su segunda advertencia coincidieron en el tiempo con las mentiras criminosas de un pájaro o un tonto indocumentado, que ya no sé qué es realmente Fernando Simón, que entre otras lindezas declaró que «en España no habrá más allá de algún caso». Año y medio después este impresentable continúa en su puesto, no ha sido despedido, ni tampoco procesado.