“Juegos de inteligencia”

De siempre me han atraído los retos de inteligencia; tal vez por eso nunca he perdido ocasión de leer todos los libros que de ateos famosos han caído en mis manos, para ver si alguno de estos iconos del descreimiento era capaz de convencerme que Dios no existe; pero lo cierto es que ninguno lo ha conseguido hasta la fecha, lo cual no es óbice para los haya dejado de leer.

Lo cierto es que lo único que han conseguido hasta el momento ha sido aburrirme soberanamente, al ser la inteligencia la gran ausente en el argumentario de estos agrios y torvos personajes, cuya constante compulsiva ha sido la torticera utilización de medias verdades (que siempre son las peores mentiras), en un halitoso discurso salpicado de caspa y blasfemos espumarajos de rabia mal disimulada, bajo el embozo de un forzado sarcasmo, huérfano del menor ingenio y gracia.

Al final lo único que traslucen estos autores de libros, carne de estantería de gasolinera, es su odio hacia algo que según ellos no existe. ¡Valiente idiotez!

Para concluir, una simple reflexión personal sobre la fe y su ausencia:

La fe me da seguridad frente a la incertidumbre y fuerza frente a la adversidad. La fe me da paz.

Todo lo cual me lleva a formular dos preguntas encadenadas:

¿Qué valor añadido da la ausencia de fe…? ¿Tal vez el convencimiento de que no somos más que carne para gusanos? ¡Pues vaya felicidad!

Aunque también podría ser que alguno vea como algo positivo que no exista un Dios de Justicia y que por lo tanto tiene barra libre para deshonrar a su padre y a su madre, mentir, robar, matar, o beneficiarse a la pareja de su prójimo. ¿Es eso…? También podría ser.