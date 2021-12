Eduardo Inda: «El regreso de Juan Carlos I a España causaría un daño irreversible a Felipe VI»

Tajante en su juicio.

Eduardo Inda asevera con toda la contundencia de la que es capaz que el rey emérito, Juan Carlos I, no va a regresar a España.

En su tribuna de La Razón de este 18 de diciembre de 2021 apunta que, más allá de la bravuconada del actual Ejecutivo socialcomunista de decir que el padre del actual monarca tendrá que permanecer en su particular exilio, al propio Juan Carlos I no le renta el viaje de retorno.

El periodista considera que entre el Gobierno Sánchez y la Corona ha habido un acuerdo entre bambalinas para hacer ver que se investigaba al emérito, pero sin mayores efectos a nivel judicial:

A la postre ha acabado existiendo contrapartida mediante el alivio del vía crucis procesal del emérito, una obra teatral en dos actos: el primero, la apertura de sendas investigaciones por parte de Anticorrupción y Hacienda; el segundo, el cierre en falso de las pesquisas. Eso es lo que ha acaecido a pesar de la resistencia de algunos honrados fiscales, indignados no sólo por el papelón que se les ha obligado a ejecutar sino también por el hecho de que haya ciudadanos por encima de la ley. ¿A cuántos presidentes, ex presidentes o ministros en ejercicio se ha procesado en 46 años? Cero y no será porque algunos no hayan dado motivos.