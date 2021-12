Carlos Herrera: «La derogación de la reforma laboral solo existió en las mentes fantasiosas de los yolandos y las pedretes»

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

Haciendo el juego con esa frase que dio nombre a una casposa película española, algo así es lo que cabe preguntarse con el autobombo que el Gobierno Sánchez ha querido darle a su medida estrella de final de año.

Porque 2021 acaba para el Ejecutivo aplicando unos retoques en la reforma laboral sacada adelante en 2012 por el gabinete de Mariano Rajoy. Pero por mucho que pretenda venderlo como derogación, lo cierto es que solo se modifican determinados aspectos.

¿Y por qué el ‘consejo de notables’ de La Moncloa no ha dinamitado el cuerpo normativo aprobado en tiempos del PP?

Muy sencillo. Carlos Herrera, en su tribuna de ABC de este 24 de diciembre de 2021 lo deja bien claro. Si se procedía a la voladura del armazón jurídico de la reforma ideada por la entonces ministra de Trabajo Fátima Báñez, las ‘perritas’ de Europa iban a pasar de largo:

La campana literal del fin de año salvará a Sánchez del papelón conflictivo de no ver aprobado un retoque laboral conveniente y, por lo tanto, de no ver caer del cielo los once mil millones y pico que Bruselas solo entrega a cambio de reformas razonables y no de aventuras revolucionarias. Conviene ser conciso en la terminología: lo que aprobará el Consejo de Cantamañanas en Moncloa no es una derogación de la reforma del gobierno de Rajoy: es un retoque.