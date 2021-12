“Los Santos Inocentes, y el sueño húmedo de Herodes en Nueva York”

En enero de 2019 se firmaba en Nueva York, entre risas y sonrisas de los presentes, la nueva ley que permite ´asesinar´ legalmente a los bebés aún no nacidos, con la única condición de que la desmembración quirúrgica del bebe, estando vivo, y su extracción a trozos del seno de la madre, sea antes de los seis meses de embarazo.

Pero esta ley que pondría cachondo al mismísimo Herodes, no se queda ahí, sino que además levanta la veda, ampliando el plazo legal de tiempo para matar a la criatura hasta el momento justo antes del parto “si es por razones relacionadas con el bienestar de la madre”. No se habla de ´en caso de riesgo para la vida de la madre´, no; se habla de “bienestar” sin especificar más. Ambigüedad en vena. Todo un cheque en blanco.

Ese día el nuevo World Trace Center se iluminó de color ´lila montero´, para celebrar la aprobación de la nueva ley ´progre´.

El ´interés´ del gobernador ´progre´ por las mujeres

Y es que los ´progres´, como el gobernador demócrata Andrew Cuomo, firmante de la ley, se interesan mucho por las mujeres. Tanto se interesan que el pasado mes de agosto, Andrew Cuomo, tuvo que dimitir vergonzantemente de su cargo como gobernador del Estado de Nueva York, tras las acusaciones comprobadas y recogidas en un informe elaborado por la Fiscalía General del Estado, por acoso sexual a 11 mujeres. Al contrario de lo que sucedió en el caso del tenor español Plácido Domingo, acusado de acoso sexual por nueve mujeres, el escándalo del ´progresista´ Cuomo se tapó en los medios de comunicación progres. Y es que ´entre bomberos no se pisan la manguera´. O como reza otro dicho, ´perro no come carne de perro´.

´Un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni´

Y es que estos progres llevan el machismo en el ADN. Baste recordar el testimonio en Twitter de aquella estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, que coincidió una noche con dos de sus profesores en un bar del madrileño barrio de Lavapiés. Este es parte su relato:

“Me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora… Recuerdo esas típicas frases de: “eres muy madura para tu edad” y cosas similares. Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni”… En un momento de la charla soltó por su ´apetitosa´ boca las siguientes palabras: “voy al baño a refrescarme, te espero ahí”.

Este ´Casanova Quasimodo´ es el mismo depredador que fantaseaba con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar. Menos mal que en España ya tenemos un Ministerio de Igualdad que defiende a las mujeres de semejantes machistas compulsivos. ¿No?

Epílogo: Sobre los Santos inocentes y las inocentadas

Nunca he acabado de comprender el carácter jocoso y de burla hacia la credulidad del prójimo que se le ha dado a la fecha de hoy, 28 de diciembre festividad de los Santos Inocentes, constituida en memoria de los centenares de niños degollados por orden del rey Herodes. Francamente, no sé dónde está la gracia.

Y es que al final de lo que se trata es de burlarse de la inocencia y bondad de aquellos que, poco dados a la mentira, no dudan de la veracidad de lo que les cuenta un familiar o amigo.

De lo que se trata es de ridiculizar la buena fe de los “inocentes”, al tiempo que se ensalza la mentira como si de un arte se tratara.

Tal vez por eso tenemos el presidente que tenemos.