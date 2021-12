Carlos Herrera: «Sánchez está a escasos metros de un tratamiento médico por evitar la realidad»

Está alucinado con el personaje.

Y la verdad es que no es para menos.

Carlos Herrera, que este 31 de diciembre de 2021 no ha querido faltar a su cita con los lectores de ABC, publica en su tribuna lo que le pareció la comparecencia de balance anual de Pedro Sánchez.

El periodista almeriense no sale de su asombro ante la infinita capacidad del inquilino de La Moncloa de alabarse a sí mismo y de no tener un atisbo de mostrar, aunque fuese leve, un poco de autocrítica.

El comunicador estrella de ‘Herrera en COPE‘ no duda de que al presidente del Gobierno le hace falta un profesional médico para que le haga volver a pisar suelo y no a estar con la mente a varios miles de pies de la Tierra:

Ha quedado empíricamente demostrado que Pedro Sánchez y usted viven en países diferentes. Cuando menos, en realidades distintas: uno en el palomar de sus cielos, los demás en el sótano de las cosas. Solo un individuo a escasos metros de merecer tratamiento médico por su evitación de la realidad, puede comparecer en supuesta rueda de prensa para rendir cuentas de la forma que lo hizo en un país asolado por una pandemia, hundido en todas las publicaciones independientes y con cien mil muertos por coronavirus que, al decir del sujeto, no se percataron de que la tragedia no ha sido un freno sino una oportunidad de modernización. No fue un Informe de Rendición de Cuentas. Fue un Informe de Rendición de Cuentos .

Para Herrera, lo que hizo Sánchez fue un ejercicio propio de alguien con una actitud más que desahogada:

La desahogada comparecencia –carente de cualquier tipo de vergüenza– de quien preside el Gobierno de España, no pasó de ser una comedia más preparada por la fontanería monclovita, esa que tan fácil resulta de predecir. El triunfalismo no es ajeno a cualquier gobernante, sea de la administración que sea, pero en el caso de pedrete alcanza cotas delirantes: visto y oído cabe preguntarse ¿tiene España algún problema?

Recuerda el columnista del diario de Vocento todos los datos que afectan a España y que, con un político sin la egolatría de Sánchez, no darían precisamente para presumir:

Si se confirma una inflación del 6,7%, basta solo con no tenerla en cuenta. Si ‘The Economist’ sitúa la gestión económica durante la pandemia en el último puesto de 23 países, se ignora el hecho y no se permite que se pregunte por ello. Si la OCDE dictamina que España es el país que peor afronta la recuperación económica, se dice lo contrario y solo se le da la palabra a los medios amigos que en ningún momento preguntarán por ello. Si el recibo de la luz ha laminado perspectivas de crecimiento de pequeñas y medianas empresas y ha complicado la vida a millones de particulares se miente con los gráficos y se manipulan las cifras y no pasa nada.