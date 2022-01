Las profecías del papa Juan, y la fecha del nacimiento de un mundo nuevo,

Hay dos temas que desde joven me han apasionado, y a los que he dedicado ingentes horas de estudio e investigación desde hace cincuenta años: la Historia, y el pantanoso mundo de las profecías. Ambas tareas me han proporcionado la íntima satisfacción del descubridor, pero también -en ocasiones- angustia y resquemor por lo descubierto.

Hoy voy a hablar de las profecías atribuidas al papa Juan XXIII, así como del método de verificación que he empleado en su comprobación, con el fin de evitar fraudes. Me explicaré.

El valor de toda profecía estriba en que la misma prediga acontecimientos que se produzcan con posterioridad a la publicación del libro que la recoge, ya que de lo contrario los profetas dejarían de ser tales, para convertirse en historiadores, y de estos ya tenemos muchos, y no todos buenos.

Es por ello que a un servidor (que siempre ha sido de naturaleza escéptica y desconfiada), cuando de profecías hablamos, no le basta con ver la fecha de su publicación, sino que para darlas por buenas, tiene que haber adquirido el libro que las recoge, años antes del cumplimiento de las mismas. Afortunadamente cuento con una buena biblioteca.

Pues bien, el ejemplar que conservo de las profecías de Angelo Roncalli (Papa Juan XXIII), fue publicado en España, y adquirido por un servidor, en 1977, con lo que cualquier vaticinio anterior a dicha fecha, solo tendría (para mí) un valor relativo. [Las profecías del Papa Juan XXIII, Carpi, Pier, ISBN 10: 842700401X / ISBN 13: 9788427004016 – Editorial: Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1977].

Pues bien, puesto manos a la obra me encuentro con unas predicciones, que ya figuraban en mi ejemplar de 1977, y que a mi modo de ver se han cumplido rigurosamente años después:

La caída del Muro de Berlín (1989) y el nacimiento de la Unión Europea (1993)

La primera es relativa a la caída del muro de Berlín, la Unión Europea, y Alemania líder de dicha unión; algo impensable en los años setenta, cuando el mundo aún se encontraba inmerso en una guerra fría ´civilizada´, caracterizada por la carrera armamentística nuclear.

Dice así la profecía publicada en 1977:

“Europa está dividida. Un pequeño muro, una gran vergüenza. Hallarán a la mujer de Lutero (¿La democracia alemana?) al alba, a los pies del muro que divide Berlín. Y para la erección de su monumento (la democracia alemana) será derribado el muro. Europa se unirá con Europa… (la Unión Europea). Quien perdió la guerra (Alemania) la gana hoy… (Alemania líder de la Unión Europea). Los hijos de Lutero (Alemania) sucederán a los hijos de Juana (Juana de Arco – Francia)”.

Sobre Juan Pablo II

La segunda profecía seleccionada, también supuestamente escrita por Angelo Roncalli en los años 30, es relativa al pontificado del Papa Juan Pablo II:

«LA MADRE (LA IGLESIA) OLVIDA SU CORAZÓN LATINO… SERÁ EL PADRE INESPERADO, HIJO DE LAS AGUAS Y DE LOS CAMPOS…”“… VERÁ ENROJECERSE SU TÚNICA BLANCA. TÚ QUE VIENES DE LA NIEBLA, SERÁS HERIDO»

Por primera vez desde 1523, se nombra un Papa no italiano (latino). Juan Pablo II, que viene de la niebla de Polonia, yendo vestido de blanco fue alcanzado por cuatro balas, dos de las cuales se alojaron en su intestino, otra le alcanzó en el brazo derecho y la última en la mano izquierda. La imagen del papa con su blanca vestimenta teñida de sangre, dio la vuelta al Mundo. No olvidemos que el ejemplar que recoge esta profecía, y que obra en mi poder, fue publicado y adquirido un año antes de la elección de Juan Pablo II.

Amén de lo visto, la lista de ´supuestos´ aciertos proféticos del Papa Juan es espeluznante; y digo supuestos ya que se produjeron antes de la publicación del libro:

La oscura profecía sobre el final de Hitler

«ENCERRADO EN SU CUBIL (bunker), ABRAZADO A LA MUJER DE OTRO (¿?). SOBRE SU MUERTE, MISTERIO. HAY QUE COMBATIR Y ESPERAR, PORQUE EL USURPADOR SE CRUCIFICARÁ SOLO (suicidio) EN LA FALSA CRUZ (esvástica). SÓLO ENTONCES HABRÁ PAZ… MÁS ATENCIÓN AL ÚLTIMO QUE SALIÓ DE LA MADRIGUERA (bunker). SERÁ DIFÍCIL ACABAR CON ÉL Y PREPARA NUEVOS INFORTUNIOS PARA EL MUNDO. ÉL CONOCE EL VERDADERO ROSTRO DE LA BESTIA».

Sobre el asesinato de Mahatma Gandhi

«EN LA TIERRA DE BRAHMA, UNA VOZ DESARMADA. ES LA CONCIENCIA DEL MUNDO, QUE NUNCA MORIRÁ, AUNQUE MATEN SU CARNE».

Sobre la primera bomba atómica

«LA GRAN ARMA ESTALLARÁ EN ORIENTE, PRODUCIENDO LLAGAS ETERNAS. LA INFAME CICATRIZ NO SE BORRARÁ JAMÁS DE LA CARNE DEL MUNDO. MÁS ANTES DE SUS PALABRAS DE CIENCIA VERDADERA, EL SECRETO DEL ARMA QUE DESTRUYE LAS ARMAS. VENDRÁ ENTONCES UN TIEMPO DE PAZ Y EL NOMBRE DE ALBERTO SE INSCRIBIRÁ EN LA LÁPIDA».

Sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy y su hermano Robert

«CAERÁ EL PRESIDENTE Y CAERÁ EL HERMANO. ENTRE LOS DOS, EL CADÁVER DE LA ESTRELLA INOCENTE. HAY QUIEN SABE. PREGUNTAD A LA PRIMERA DAMA NEGRA Y AL HOMBRE QUE LA LLEVARÁ AL ALTAR EN LA ISLA. SERÁN TRES QUIENES DISPAREN CONTRA EL PRESIDENTE. EL TERCERO DE ELLOS ESTARÁ ENTRE LOS TRES QUE MATARÁN AL SEGUNDO…».

Hasta aquí tan solo una pequeña muestra.

Sobre el ´globalismo´ y su final

Para concluir, quisiera resaltar una profecía, de las que –insisto- figuran en el libro que adquirí en 1977, que a mi modo de entender hace una clara referencia al ´globalismo´ que rige el mundo actual; algo que da credibilidad al profeta, teniendo en cuenta que en 1977, en plena guerra fría, era impensable un mundo global, máxime teniendo en cuenta que Internet por aquellas fechas no existía, ni era imaginable la revolución mundial que su invención iba a provocar a partir de su lanzamiento en 1983. En cualquier caso, la ´película´ de la tiranía ´globalista´ termina mal; es decir bien:

«Y EL MUNDO ENTERO SE INSUBORDINARÁ CONTRA EL JUEGO DE LOS PODEROSOS, LA SECRETA HERMANDAD DE LOS GRANDES (¿club Bilderberg?) QUE TRAMABA LA ESCLAVIZACIÓN DE LOS PUEBLOS. LOS ESCASOS JEFES HONRADOS SE UNIRÁN (¿Foro de Madrid?), Y LOS CULPABLES SERÁN DERROCADOS».

Para el fin del mundo, tal y como lo conocemos, que no ´el fin del mundo´, el profeta también da una fecha: “Veinte siglos más la edad del Salvador”.

Es decir, el año 2033, como nacimiento de un mundo nuevo.

NOTA: Las profecías de Angelo Roncalli comenzaron a circular diez años antes del comienzo de la IIª Guerra Mundial, siendo publicadas por primera vez en el año 1976, por el escritor italiano Pier Carpi en su libro: “Le profezie di papa Giovanni. La storia dell’umanità dal 1935 al 2033