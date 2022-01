“¡Por qué no se callan!”

El trabajo de quien presenta un magazine en televisión, no es saber de todo; para eso están los bien pagados tertulianos que le acompañan, que si bien no saben de todo, no se callan ni bajo del agua a la hora de emitir sentencias, aunque no tengan ni idea de qué se habla.

Esta introducción viene a raíz de uno de los temas del día.

El asalto de un estudiante armado con una escopeta, que ha irrumpido a tiros, en el campus de la Universidad del País Vasco.

En la entradilla a la noticia televisiva, dicen que el joven había comprado el arma esa misma mañana por Internet y que, también esa misma mañana, la había registrado en el cuartel de la Guardia Civil. Ya por la tarde es cuando el estudiante había entrado armado en la Universidad, y liado a tiros contra todo lo que no se movía; es decir, cristaleras y mobiliario.

Lógicamente, a los “expertos” tertulianos les ha faltado tiempo para rasgarse las vestiduras por el hecho de que cualquiera pueda en España comprar un arma de fuego por Internet, y que la Guardia Civil se la legalice rápidamente, sin más… Los tertulianos se quedan tan a gusto, y ahí dejan la cosa. El escándalo está servido.

Lo que no han dicho, porque no lo saben, ni se informan, es que dentro de los pasos legales necesarios para poder comprar un arma de fuego, el primero de ellos consiste en tener la licencia de armas que ampare el tipo de arma que se desea adquirir.

Para obtener la licencia tipo E, que es la que ampara la compra y tenencia de escopetas, hay que presentar una instancia en la Guardia Civil, junto con un Certificado de antecedentes penales en vigor, acompañado del DNI, más más un certificado médico de estar en posesión de las aptitudes de aptitudes psicofísicas adecuadas; por ejemplo, no estar ciego o loco. Además de todo esto hay que acreditar la posesión de un armero con su certificado de homologación Norma UNE EN 1143-1-Grado I.

Una vez obtenida la licencia, que suele tardar entre uno y dos meses desde la presentación de todos los “papeles”, el titular puede adquirir el arma que su licencia ampara, bien en una armería, o a través de Internet. Si es a través de Internet, el arma no se envía al comprador, sino a la intervención de armas de la Guardia Civil de la localidad donde esté domiciliado el adquirente de la misma. Cuando ésta llegue, allí es cuando tendrá que ir el comprador, al cuartel, licencia de armas y DNI en mano, a solicitar la guía pertinente de propiedad. Una vez registrada el arma en la intervención de armas de la Guardia Civil, el titular de la licencia y guía podrá retirar su arma. El buen o mal uso que posteriormente pueda hacer el propietario del arma será exclusivamente responsabilidad suya y de nadie más… Aunque en el caso de cometer éste “una locura”, no estaría de menos “examinar” a la persona que firmó el certificado de aptitudes psicofísicas del loco”.

Como pueden ver, nada que ver con la frivolidad y ligereza con la que han comentado la noticia en televisión, provocando la consiguiente alarma social, tras pasarse casi una hora dándole vueltas al plato.

¡Cómo para fiarse de ellos cuando hablan de pandemias, vacunas, y terceras dosis!