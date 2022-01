Defensa autocomplaciente

Este 6 de enero de 2022 se ha celebrado, una vez más, el acto central de la Pascua Militar en el Palacio Real. En lo que concierne estrictamente al salón del trono, imposición de condecoraciones, palabras de la ministra de defensa, y palabras de S.M el Rey. Es ya el 240 aniversario desde que Carlos III instituyese esta festividad castrense con motivo de la toma de Menorca, durante la guerra que Francia y España sostuvieron contra Inglaterra, a favor de la independencia de las colonias norteamericanas.

También es el 13 aniversario desde que en 2010, en época de Carme Chacón, se hurtara a los jefes de estado mayor de los ejércitos y Armada de la posibilidad de exponer tanto los logros acaecidos durante el año como las necesidades sentidas en aras de la constante modernización de capacidades y materiales. Desde esta última fecha, las Fuerzas Armadas españolas son una especie de “Gran Mudo” -término que de forma primigenia se acuñó a principios del siglo XX para el ejército francés, que tanto gustaba a Azaña-. Quedaban así carentes de su tradicional ventana oficial y solemne para comunicar directamente sus inquietudes, en cuanto a carencias, para cumplir sus cometidos. No es intención de estas líneas tratar de escudriñar cuáles fueron los motivos para esta decisión, sino poner de manifiesto que con escenas triunfalistas aliñadas con una asfixiante falta de autocrítica y de intención seria de mejora, como la vivida tanto en esta Pascua Militar como en la última década, no se puede seguir.

La ministra Margarita Robles ha dado las gracias a diversos actores que durante 2021 han cumplido con las vacunaciones, tanto de forma activa como pasiva, a los más de mil militares que intervienen en las vacunaciones y rastreos, a los que han participado en la lucha contra Filomena, contra los incendios del pasado verano, dentro y fuera de España, y con motivo del desastre volcánico de La Palma. No puedo estar más de acuerdo con estas misiones de las Fuerzas Armadas que tanto las enaltecen por su disponibilidad, eficacia y generosidad sin límites. La población española ha comprendido perfectamente el tesoro que para ella representan sus militares y así se refleja desde hace ya tiempo en las encuestas como institución más valorada. A partir de aquí, mi desacuerdo con lo expresado por la ministra, o más bien por lo no expresado, pasa por algo más que un simple matiz.

Respecto de Afganistán, su afirmación referente a que los 102 fallecidos de las Fuerzas Armadas –a cuyo recuerdo de permanente presencia en nuestro ánimo me sumo- ha significado “un sacrificio que no ha sido estéril”, es difícilmente compatible con el más mínimo rigor en el análisis. La Guerra de Afganistán, sí, la Guerra de Afganistán, se ha perdido por la coalición de países que intervinieron contra los talibanes, por mucho que hayan sido los mismos afganos los responsables principales de ello. Después de veinte años, los talibanes siguen en el poder, por lo que los objetivos de modernización y democratización del país no se han cumplido. Para qué seguir. Silencio en la mayor parte de medios sobre lo que allí ocurre ahora, y a otra cosa, no sea que la conciencia no nos deje dormir con tranquilidad. Recuerdo que ya en 2002 hacía furor la frase atribuida a los talibanes que recogía cómo los occidentales disponíamos del reloj y ellos del tiempo. Así ha sido.

Pero, lo más preocupante, tiene que ver con las dotaciones de capacidades y nuevos materiales, acordes con la defensa de hoy. Una ojeada a fuentes abiertas nos pone en aviso sobre los interminables plazos de tiempo para ejecutar los programas. El ya sabido 8X8 “Dragón” es un vehículo blindado de capacidades medias cuya necesidad operativa se sintió por parte de los ejércitos occidentales a caballo del cambio de siglo. Aumenta notablemente la seguridad de sus ocupantes contra todo tipo de artefactos improvisados que tanto proliferan en el campo de batalla actual, y aporta una gran potencia de fuego principalmente a nuestras unidades de infantería e ingenieros. Francia ya dispuso de su 8X8 en Afganistán en 2009, año en que potencias militares de escaso fuste en el ranking mundial –con todos mis respetos- como Finlandia, Austria y Eslovenia disponían también del suyo (el Patria finés). De esa época es el Freccia italiano, y desde 2013, el modelo francés está desplegado en Mali. Digo todo esto porque creo que congratularnos con que hace unos días se efectuase el primer corte en la barcaza del primer 8×8 español, cuya producción total de unos 350 no está prevista que finalice hasta casi concluida la presente década, no es para lanzar las campanas al vuelo. Respecto del helicóptero de combate Tigre, se ha librado recientemente una partida para su modernización a lo largo de los próximos años que le lleve a alargar su vida operativa, en principio, hasta 2050. Año emblemático que pronto sustituirá al archiconocido 2030, y en el que otro helicóptero servirá desde una década antes, al menos, en los ejércitos occidentales.

Para disponer de los cuatro submarinos de la clase S-80, que comenzará con el Isaac Peral, se va a tardar casi la presente década. La capacidad submarina de nuestra Armada estará así bajo mínimos. Esto lo sabe en nuestro entorno geopolítico hasta el apuntador. Por su parte, las fragatas F-110 también están imbuidas del mismo criterio temporal, con el agravante de que entre las F-100 y éstas se perderán dos respecto del número deseable que hace unos años se estipulaba. Es decir, la posibilidad de intervenir en un escenario menos que anteriormente, por mucho que sus capacidades sean superiores. También la ministra hizo referencia a los aviones de combate Eurofighter, cuya partida de dinero se ha librado recientemente para sustituir al F-18 de Canarias, aunque en estos momentos no podamos saber cuándo estarán operativos. Lo que sí sabemos es la edad que tienen los F-18 de Canarias, que ya eran de segunda mano cuando vinieron a España…

Nada pudimos escuchar sobre otras necesidades que martillean los oídos de los que sentimos la defensa de nuestra Nación. La Artillería de Campaña sigue olvidada en los años 70 de la centuria anterior, tanto por sus alcances como por las posibilidades de sus municiones. La capacidad cohete, la más adecuada en todo tiempo para evitar concentraciones de tropas enemigas, está perdida desde hace más de un lustro. Esta carencia es inaudita en los ejércitos no solo occidentales, sino de nuestro entorno geográfico. Y la Artillería Antiaérea, ciertamente escasa y aún más, no recibe ninguna mejora desde lo que va de siglo. Y qué decir de los transportes oruga acorazados, los populares TOA,s, que sirven principalmente en nuestra Infantería, Artillería e Ingenieros en un número muy elevado, y que son entes propios de la Guerra de Vietnam, que como el lector sabe finalizó en 1975. Materiales todos ellos con los que difícilmente podríamos dar esa imagen de “aliado serio y fiable” a que hacía referencia la ministra, por no traer ahora a colación las retiradas unilaterales efectuadas tanto de unidades terrestres como de buques llevadas a cabo en lo que va de siglo, ambas con el actual partido en el gobierno, con el consiguiente quebranto para nuestros aliados.

La ministra hizo mención expresa de las retribuciones para 2022, aduciendo que estaban previstas las correspondientes mejoras. También agradeció el trabajo de las asociaciones de militares. Sé que no es importante, pero en este punto me he perdido completamente. Lo último que sabemos es que de las cinco asociaciones que tenían asiento en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, cuatro (las que representan a los militares de menor empleo) se han levantado de este órgano muy recientemente como protesta por la no consideración de la mejora de unos 160 euros mensuales. Unos días antes de la finalización de 2021, se producía en el Senado una votación en la que el partido en el gobierno y sus aliados denegaban esta mejora. No es momento de demagogia sobre el rescate de la compañía Plus Ultra, sobre los aeropuertos sin aviones o sobre los sueldos y dietas de diputados y senadores. No voy a entrar en ello. Lo que sí quiero decir es que me parece sorprendente que el partido político que ha cantado hasta la saciedad lo de “Arriba parias de la Tierra…” no tenga ningún empacho en producir una nueva clase de “Proletariado XXI” formada por los empleos más bajos de Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía. Ni más ni menos que la columna vertebral de nuestra Nación. Como ven, en la defensa española no estamos para tirar cohetes, precisamente.

Y el mínimo común múltiplo de toda esta situación está, como casi siempre, en el dinero. Parece que España no ha escuchado la recomendación de la Cumbre de la OTAN de Cardiff de 2014 sobre llegar al 2% del PIB en el gasto de Defensa para 2024. Con datos de 2021 proporcionados por la Alianza Atlántica, encontramos a EEUU con un 3,52% del PIB y al Reino Unido con el 2,29. Francia está por el 2% e Italia y Alemania por el 1,40 y 1,53, respectivamente. Polonia está en el 2,01. Quién le va a decir a Polonia en la UE lo que tiene que hacer, aportando esta capacidad a la futura posible Defensa Europea, a la que se ha convertido recientemente Borrell. Portugal está en el 1,4 y España en el 1,02, solo por delante de Luxemburgo y Eslovenia. Son matemáticas sobre el esfuerzo en defensa que están haciendo los países. No son solo palabras. Sería interesante saber qué va a decir nuestro gobierno en la próxima cumbre de Madrid de 29-30 de junio sobre el esfuerzo realizado en esta década. Difícil explicar a Portugal o Italia que ha sido por una crisis económica y una pandemia. Difícil explicar a los españoles que con el incremento brutal de Deuda Pública entre los años 2010 y el actual, haya caído casi nada para Defensa. No se disuade y no se tiene peso internacional solo con palabras. Carpe diem.

JACINTO ROMERO