Inda: «Almudena Grandes, que deseó fusilar a tres voces de la radio, no merece ser hija predilecta de Madrid»

Se quita el sombrero ante el alcalde de Madrid.

Eduardo Inda, en su tribuna de La Razón de este 8 de enero de 2022, aplaude a José Luis Martínez-Almeida por no esconder sus verdaderos sentimientos en relación a Almudena Grandes.

El primer edil capitalino aseguró en una entrevista al digital Okdiario que, si por él fuera, no le habría otorgado la condición de hija predilecta de la ciudad a la escritora fallecida, pero que había que anteponer en este caso el interés general, sacar adelante los Presupuestos municipales, a una mera cuestión ideológica.

Inda no duda de que Grandes tenía talento:

Antes de nada, nobleza obliga, he de reconocer el talento literario de la escritora madrileña. Las Edades de Lulú es una de esas obras que innegablemente han quedado incrustadas en nuestro acervo. Dicho todo lo cual he de resaltar que el alcalde de Madrid estuvo cumbre en el cara a cara con Vicente Gil . No se cortó un pelo a la hora de dar esa batalla cultural que el sentido común reclama cada vez con más fuerza por aquello de que la gente está hasta el lugar donde el ombligo pierde su casto nombre de tener que comulgar con el pensamiento único de la izquierda.

Subraya la capacidad del alcalde madrileño para cristalizar su pragmatismo:

El abogado del Estado devenido en alcalde de la capital se ha demostrado un fantástico pragmático al más puro estilo Felipe González anteponiendo el interés general, que no era otro que sacar adelante unos Presupuestos sin los cuales no podría gobernar, a unos supuestos valores. Lo que en realidad ha hecho es robar la cartera a la izquierda y luego chulearse de ellos con su personal, intransferible y maravilloso deje de chulapo.

Recuerda el periodista algunas de las ‘perlas’ de la escritora:

Yendo al fondo de la cuestión he de concluir que comparto su tesis al 100%. Almudena Grandes aseguró urbi et orbi que «fusilaría» a «dos o tres voces» de la radio española que le sacaban «de quicio». Una persona que desea que se asesine en el paredón a otra no es una demócrata y, sobre todo, no es digna de ser beneficiada con la distinción más alta que el Ayuntamiento de Madrid otorga a sus hombres y mujeres más ilustres. Tres cuartos de lo mismo se puede colegir de otra repugnante manifestación de nuestra protagonista: «¿Se imaginan el goce que sentiría la madre Maravillas en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y, mmm, sudorosos?». Una apología de la violación en toda regla.