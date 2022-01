¿Existió, realmente, Jesús de Nazaret?

Hasta mediados del siglo XVIII nadie ponía en duda la existencia de Jesús ni el valor histórico de los Evangelios, por lo menos públicamente, pero con la desaparición de los tribunales eclesiásticos de corte inquisitorial, junto a la paulatina pérdida del poder temporal de la Iglesia y su influencia sobre el poder civil, y coincidiendo, además, con la consolidación de La Ilustración [siglo XVII], en el llamado Siglo de las Luces [siglo XVIII], se comienza a cuestionar el valor histórico de los Evangelios, y hasta la propia existencia de Jesús de Nazaret. Obviamente la reacción por parte de los teólogos cristianos no se hace de esperar, y comienzan a preocuparse por demostrar aquello que hasta la fecha nadie había tenido narices de poner en duda públicamente.

Serán los teólogos protestantes alemanes, a finales del siglo XVIII, los primeros en preocuparse por el tema, metiendo ´voluntariosamente´ la cuchara en una taza que no era suya, sino de los historiadores.

No será hasta 1988 cuando el trabajo adquiere visos de seriedad. Es a partir de ese momento cuando la labor investigadora adquiere un método profesionalizado, y los difusos teólogos son desplazados por un nutrido grupo de historiadores, arqueólogos y sociólogos, tanto de origen cristiano, como judío, agnóstico, o ateo.

Las crónicas de los historiadores paganos

Será entonces cuando cobren valor los registros de los cronistas no cristianos, para demostrar la historicidad de aquello que hasta la fecha nadie se había atrevido a cuestionar. Así, se estudian los TEXTOS DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO Iº Y IIº, FLAVIO JOSEFO, PLINIO EL JOVEN, TÁCITO, Y SUETONIO, EN LOS QUE SE CONSTATA LA REALIDAD HISTÓRICA DEL GALILEO JESÚS DE NAZARET. Obviamente, estos historiadores, no cristianos, se limitaron a desempeñar su trabajo como cronistas, fedatarios de lo acontecido en su época, no ocurriéndoseles – ni por asomo – jugar a ser teólogos.

También serán los historiadores paganos los que en sus crónicas registran las persecuciones y el martirio al que fueron sometidos los cristianos desde el principio.

No obstante, y con un claro desprecio a lo recogido por los historiadores, corre -en la actualidad- ´el bulo políticamente correcto´ que afirma descaradamente que Jesús de Nazaret nunca existió. Obviamente, dicha afirmación dogmática sobre la no existencia del Jesús histórico, tan solo puede ser fruto de la incultura adobada con una buena ración de mala fe, o mala leche; o las dos juntas.

Las evidencias arqueológicas

Sin entrar en el debate sobre la divinidad o no de Jesucristo, ya que eso compete al campo de la fe y la Teología, nos encontramos con que, amén de lo escrito por los cronistas de la época, en la actualidad la joven ciencia de la arqueología, junto con las nuevas tecnologías que permiten datar con exactitud acontecimientos del pasado, van revalidando los hechos recogidos en los Evangelios, y además con la plusvalía que da el que muchas de estas investigaciones y sus conclusiones, son fruto de organizaciones no cristianas, por no decir: doctrinalmente anticristianas. Tal es el caso del trabajo realizado desde la judía Universidad Hebrea de Jerusalén, en el que se ratifica científicamente el pasaje recogido en Mateo (Mt 2,13-18), que narra la matanza de niños ordenada por Herodes:

«Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo [Oseas 11 .1]. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos».

En este orden de cosas, en el año 2008, la cadena televisiva estadounidense Canal Historia [History Channel] sacó a la luz una investigación realizada por arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la que es posible observar la excavación donde aparecen desenterrados los restos, por muerte violenta, de cientos de de niños, antropomórficamente de la misma edad que los que Herodes, según el Evangelio, habría mandado ejecutar. Tras ser sometidos a la prueba del carbono 14 se comprobó que la fecha del enterramiento fue entre finales del siglo primero antes de Cristo y principios siglo primero después de Cristo, coincidiendo también las fechas con lo narrado en el Evangelio.

Personalmente no necesito pruebas ni evidencias palpables para consolidar mi fe; simplemente, la fe, se tiene o no se tiene; y su presencia da seguridad frente a la incertidumbre, paz interior, y fuerza frente a la adversidad… ¿Qué valor añadido da su ausencia?