La Sábana Santa de Turín: ¿Milagro o engaño?

La Sábana Santa es uno de los objetos más estudiados de la Historia. Este lienzo de más de cuatro metros de largo es -según la tradición- el sudario con que envolvieron a Jesús en el sepulcro, tras su crucifixión y muerte. El sudario que tiene impresa la imagen en negativo de un hombre, ha sido objeto de todo tipo de análisis forenses, hematológicos, textiles, químicos, biológicos e iconográficos, intentando averiguar si realmente se trata de la sábana con la que envolvieron a Jesús en el sepulcro, o bien se trata de una falsificación medieval.

La imposible reproducción.

En 2011 la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible italiana (ENEA) hizo público un estudio, realizado durante cinco años, para intentar reproducir artificialmente la Sábana Santa de Turín. Los científicos corroboraron, en su intento por realizar una copia, que no se trata de una falsificación, como aseguran algunos, sino que el sudario es real. Los investigadores sólo consiguieron imitar el efecto de la tela, aplicando en el lino láseres ultravioleta de alta intensidad y abrasando el material.

Comprobaron que presentaba unas características físicas y químicas tan peculiares que actualmente hacen imposible obtener en el laboratorio una coloración idéntica en todos sus componentes. Por lo tanto, se desecha la teoría de que un falsificador medieval fue el autor de la reliquia.

Los resultados del informe de ENEA concluyeron que “esta incapacidad de repetir (y por lo tanto de falsificar) la imagen de la Sábana Santa impide formular una hipótesis fehaciente respecto al mecanismo de formación dé la impresión”… “De hecho, a día de hoy la ciencia todavía no está en condiciones de explicar de qué modo se ha formado la imagen corpórea en el Santo Sudario”.

´La imagen se formó por una explosión de energía ultravioleta tan intensa, que sólo pudo ser sobrenatural´.

El último análisis experimental in situ de las propiedades físicas y químicas de la imagen corpórea del Sudario fue efectuado en 1978 por un grupo de 31 científicos en nombre de la SHROUD OF TURÍN RESEARCH PROJECT, Inc. : “Los científicos han usado instrumentos de vanguardia, puestos a su disposición por diversas casas productoras, cuyo valor comercial alcanza los dos millones y medio de dólares. Han efectuado numerosas mediciones no destructivas de espectroscopia infrarroja, visible y ultravioleta, de fluorescencia de rayos X, de termografía y pirólisis, de espectrometría de masa, de análisis micro Raman, fotografía en transmisión, microscopía, extracción de fibrillas y test micro químicos…», fueron algunos de los medios materiales con que contaron los científicos para realizar el trabajo.

Uno de los científicos participantes, Luigi Garlaschelli, profesor de química en la Universidad de Pavía, aseguró en una entrevista al diario The Independent, que “la imagen se formó por una explosión de energía ultravioleta tan intensa, que sólo pudo ser sobrenatural”… “No creo que se haya hecho nada igual”. Por su parte, el máximo responsable de las pruebas científicas realizadas sobre la sábana original, el doctor Paolo Di Lazzaro, aseguró que “si sus resultados iban a suscitar algún tipo de debate filosófico o teológico, es cuestión de los expertos y de la conciencia de cada persona”.

La confusa prueba del Carbono 14.

Sobre la antigüedad de la sábana varios expertos participantes en las sesiones del Congreso Internacional de la Sábana Santa, celebrado en Valencia del 28 y el 30 de abril de 2012, denunciaron los ´errores´ del estudio con la prueba del Carbono 14, realizado por un equipo de ´científicos´ en 1988, que dató la reliquia en la Edad Media, entre 1260 y 1390. Así, según el químico norteamericano Robert Villarreal, responsable del Laboratorio de los Álamos en Colorado (EE.UU.), la muestra de tela de la Sábana Santa empleada para su datación, en 1988, “contiene algodón, el cual no existe en absoluto en la tela de lino original de la Síndone”, y que “la muestra que se tomó no es representativa de todo el lienzo” al ser parte de un remiendo añadido durante “una reparación en época medieval”.

El ingenuo ´buenismo´ de la jerarquía católica

Sobre aquel experimento realizado en 1988, para datar a la Sábana Santa de Turín, existe mucha literatura, tanto a favor como en contra; incluso se habla de cuantiosos sobornos ofrecidos por una mano ´negra´…; bueno, ´morena´, a los tres laboratorios que se ´ofrecieron´ para realizar las pruebas. Aquí creo que la jerarquía eclesiástica pecó de pardilla. Lo único cierto y verificado es que las pruebas se hicieron por el sistema de ´prueba ciega´.

Con objeto de que realizaran cada uno de los laboratorios la prueba del Carbono 14, se les enviaron tres muestras “sin identificar”: una correspondiente a un tejido del siglo I, otra a un lienzo del siglo XIV y la tercera perteneciente a la Síndone de Turín. Pues bien, los laboratorios convocaron una rueda de prensa y dieron su ´veredicto´, antes de conocer la identificación secreta de las muestras que tan solo la conocía el Cardenal Ballestrero, dijeron que la Sábana Santa de Turín era una falsificación medieval, sin saber cuál de las tres muestras analizadas era la que pertenecía a la sagrada reliquia, y cuales se correspondían con un tejido del siglo I y otro medieval. Ellos solos se delataron, pero no importó.

La progresía exultante

A los medios de comunicación ´progres´ de los ´80´ les faltó tiempo para vocear a los cuatro vientos que la reliquia custodiada por la Iglesia Católica, era una falsificación medieval; y ello con el aplauso solidario de ateos, luteranos y anglicanos, unidos en UTE por primera vez contra la poderosa Iglesia Católica que era el icono a batir.

¿La Resurrección?

Para concluir, más recientemente, el catedrático de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra, Bernardo Hontanilla, en una publicación conjunta de la UNIVERSIDAD NICOLÁS COPÉRNICO DE TORUN (Polonia) y la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, concluía que LA SÁBANA SANTA DE TURÍN MUESTRA A LA VEZ TANTO SIGNOS DE MUERTE, COMO DE VIDA, DE ´UNA PERSONA MUERTA QUE DEJÓ SU IMAGEN IMPRESA EN UN MOMENTO EN EL QUE ESTABA VIVA´. En su opinión, ´se trata de estudios de medicina forense que describen que la postura fijada en la Síndone es típica de una rigidez post mortem, pero en realidad se trata del gesto habitual de una persona cuando está intentando levantarse partiendo de la posición decúbito supino´. El catedrático sostiene que “la imagen dinámica que queda impresa en la Sábana Santa podría haberse producido en cualquier momento entre las 18 y 30 horas siguientes a la muerte, pero estando vivo”.

Pero nada importa, ya que como ya anticipó Jesucristo, “no harán caso ni aunque resucite un muerto”. [Lucas 16, 31]