Carlos Herrera: «Si el precio a pagar por Sánchez para seguir en La Moncloa es soltar a los asesinos de ETA, se hace»

Aquí la cuestión es seguir en la poltrona al precio que sea.

Pedro Sánchez no tiene otra máxima en la vida que seguir disfrutando de la holganza que le proporciona estar en La Moncloa y para ello no va a dudar en vender a quien sea.

En esta caso, la factura a pagar tiene nombres y apellidos, las víctimas de ETA.

Quienes han sufrido la sinrazón del terrorismo ven como desde el Gobierno socialcomunista se las humilla de la peor manera posible, soltando a los asesinos.

Carlos Herrera, en su artículo en el diario ABC de este 14 de enero de 2022 deja muy claro que el jefe del Ejecutivo central está dispuesto a abonar las hipotecas que sean menester para no perder su sillón:

No había que ser un lince: desde que Bildu se asomó a la coalición Frankenstein y brindó su apoyo para que Sánchez fuera presidente se puso en marcha el cronómetro de la infamia . También se accionó desde que el PNV dijera asimismo que sí, pero en el caso de los segundos no urgía liberar a un ejército aprisionado por el enemigo: simplemente se trataba de no dejar a sus rivales en el nacionalismo-independentismo todo el espacio de censura al PP y de bienvenida a nuevas aventuras.

Para el también director de ‘Herrera en COPE’, Sánchez se ha convertido en un político que resiste las náuseas, aunque tenga que tragar con los hechos más repugnantes:

Para Herrera, el PNV, que en el fondo quiere también a los presos de ETA fuera de las prisiones, está teniendo que tomar una iniciativa que no querría, pero sabe que no le queda alternativa ante la amenaza de EH Bildu:

El PNV sabe que si no lo hace –que siempre tiene ganas de hacerlo, conste– la gente de Bildu le come la tostada: no hay noche que no se les asome Otegi como lehendakari en forma de pesadilla, acompañado de los socialistas y los de Podemos, convencidos ambos que tan solo están pactando con una ‘fuerza progresista’ que ya ha expiado cualquier pecado que pudiera haber cometido.