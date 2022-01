¿República bananera? ¡No; lo siguiente!

Cuando en octubre de 2020 se nombró a José Luis Rodríguez Álvarez, a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, como presidente del Consejo de Transparencia, al PSOE le faltó tiempo para vocear la valentía del tal José Luis Rodríguez Álvarez por reconocer públicamente que anteriormente había sido “alto cargo de un Gobierno socialista”; como si los españoles fuésemos idiotas, o no existiesen hemerotecas; o como si Sánchez fuese capaz de proponer y nombrar a alguien ´independiente´ para presidir algo relevante.

Véase el caso, por ejemplo, del nombramiento como Fiscal General del Estado, de una ex ministra de su propio gobierno, o como el recién nombrado Defensor del Pueblo ha sido, casualmente, el fallido candidato del PSOE a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Como si Sánchez fuese capaz de dar ´puntada sin hilo´. Claro, salvo en aquella ocasión que en una votación en el Congreso de los Diputados se equivocó de botón y votó a favor de la reforma del aborto del PP. Menos mal que en España el presidente no tiene un botón para disparar cohetes intercontinentales con cabeza nuclear. Bueno, la verdad es que tampoco tenemos más cohetes que los de las verbenas…; o eso deben de pensar en Marruecos.

´La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo´.

Si la esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo, como reza el antiguo aforismo romano, ¿qué debería ser y parecer el propio César? Y más aún en el mundo ´yupí guay´, verde, digital, y con perspectiva de género que el ´césar´ y sus ´pretorianos mediáticos´ nos han inoculado y enculado hasta la empuñadura… Pues va a ser que no. El divino césar, según parece, está por encima de los simples mortales, y no responde más que ante su dios, que no es otro que él mismo.

Así, Moncloa ha venido dando ´la callada por respuesta´ a peticiones de información pública tales como los test de coronavirus realizados a los ministros; el coste de las campañas ‘ESTE VIRUS LO PARAMOS TODOS’ y ‘ESPAÑA PUEDE’; los gastos de cáterin en La Moncloa durante 2020; las alertas y comunicaciones al presidente del Gobierno sobre el coronavirus; los nombres y currículos de los miembros del famoso ´comité de expertos´ con el que se escudó a la hora de someternos a los diferentes ´arrestos domiciliarios´ ; así como el número de viajes, a dónde y para qué, realizados por ´Su Sanchidad´ en el helicóptero Súper Puma y en el Falcón.

´Con un par´

Así, ´con un par´, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el ´no contesta´, a 131 de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Eso no es hacer cosas ´chulísimas´ como diría ´la Yoli´; eso es chulería.

Y claro, el CTBG dictó 218 resoluciones estimatorias contra la Administración General del Estado de enero a junio, lo que arroja una media de 1,2 al día. ¿Y qué?

Los desplazamientos de Pedro Sánchez en el falcón, materia reservada…, como los expedientes X sobre los ovnis.

La polémica envuelve especialmente los desplazamientos del jefe del Ejecutivo desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018, después de conocerse que utilizó un Falcón 900 del Ejército del Aire para dirigirse a Castellón a fin de asistir a un concierto del grupo The Killers en el marco del Festival Internacional de Benicasim (FIB), en julio de 2018. El Gobierno ha eludido en reiteradas ocasiones facilitar la información que se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia invocando que es MATERIA CLASIFICADA.

El silencio de Moncloa contrasta con la posición de los tribunales, que ha avalado el derecho de los ciudadanos a conocer los medios de transporte oficiales utilizados por Pedro Sánchez en sus viajes privados por España… Sí, ¿y qué?

Recientemente hemos conocido que el Gobierno no dará cuenta de los viajes en Falcón que realizó Pedro Sánchez durante todo 2021 por tratarse de una “materia especialmente sensible…” ¿Sensible para quién? ¿Para las encuestas de intención de voto de los ciudadanos?

Un insulto a la inteligencia

Pero para chulerías, la respuesta oficial a las preguntas de un periódico nacional, después de que este medio desvelará cómo Pedro Sánchez llevaba a su grupo de amigos de veraneo a los palacios del Estado, y que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le requiriese dos veces para que facilitase el número de acompañantes privados y el periodo durante el que disfrutaron del Palacio de las Marismillas, en Doñana, a lo largo del verano de 2019.

La respuesta de Moncloa, a este último requerimiento, fue que Pedro Sánchez estuvo de vacaciones en Las Marismillas, entre el 9 y el 21 de agosto de 2019, pero que Moncloa «no sabe» si acogió o no a los amigos con los que jugaba al baloncesto de joven —y sus mujeres e hijos—.

¿Quién controla al controlador?

Para más vergüenza, y entre bambalinas, el intento fallido del presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, de cesar a dos altos cargos del Consejo de Transparencia, incómodos para Sánchez. En concreto se trata de Esperanza Zambrano y Javier Amorós, que dirigieron el organismo de manera interina, y fueron especialmente incisivos en la rendición de cuentas del Ejecutivo con casos como los viajes en Falcón del presidente.

El postre

Por cierto, si hay algo que destaca en la Agenda 2030 es la ´guerra declarada´ a los plásticos por su terrible impacto sobre el medio ambiente. ¿No? Pues si esto es así, cómo puede ser que una empresa que se dedica a la fabricación y transformación de plástico, haya recibido dinero, vía subvención, de los fondos europeos para la recuperación que distribuye el gobierno sanchista.

Hace días, en el debate que dirige Hugo Pereira Chamorro, Adjunto al Director de Periodista Digital TV, el economista Fran Simón denunciaba que los fondos europeos no están llegando a las pymes, a lo que su interlocutor, un sanchista más sanchista que Sánchez, rápidamente le respondió que si no llegan es porque las pymes españolas no se han adaptado a las, directrices europeas… Como por ejemplo, añado yo, reducir el uso de plástico haciendo que todos los envases del mercado comunitario sean reciclables en el año 2030.

Se han preocupado tanto, desde el periodismo de investigación, de la cuantía de la subvención de marras y sus beneficiarios, que se han olvidado de a qué se dedica la empresa gratificada. Ahí lo dejo.

¿República bananera? ¡No; lo siguiente!