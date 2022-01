Inda: «Almeida no se presentará y Ayuso presidirá el PP de Madrid»

La cosa no tiene vuelta de hoja.

Eduardo Inda no alberga la menor duda de que Isabel Díaz Ayuso será quien presida el Partido Popular de Madrid.

Entre otras razones, esgrime el director de Okdiario, porque el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, no va a presentarse a luchar por ese cargo.

Asegura que el primer edil del Palacio de Cibeles es uno de los políticos más brillantes que hay ahora mismo en España, pero entiende que ha sido utilizado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para una guerra que estaba perdida de antemano:

José Luis Martínez-Almeida no sólo es un gran alcalde de Madrid y una gran persona, además de todo eso es el personaje mejor preparado de la vida pública española ex aequo con Macarena Olona. Dos ilustres miembros de esa ENA patria que es la Abogacía del Estado que están entre 150 y 200 escalones por encima de una por otra parte inempeorable clase política. Al primer edil de la capital de España le llevan presionando desde la séptima planta de Génova 13, y más concretamente el inefable Teodoro García Egea, para que plante batalla orgánica a la que continúa llamando “mi partner [mi socia]”, por cierto, el mismo término que emplea ella para dirigirse a él.

El lavado de cerebro ejercido sobre el alcalde de Madrid ha sido tal que cualquiera lo equipararía con un mobbing de manual. Pepe Almeida, disciplinado como es él, integrado en la cúpula de Génova 13 como está, no ha querido decir públicamente “no” porque le gusta actuar más como soldado que como verso suelto. Pero ya está empezando a dejar caer que no concurrirá a un Congreso Regional que es como la próxima Filomena, no se sabe cuándo será pero se sabe que será. Todo apunta, en cualquier caso, a que se celebrará en junio, estatutariamente tres meses después de lo que toca.