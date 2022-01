Nosotros los inmortales

¿Actuaríamos igual en esta vida si tuviésemos la certeza de que el perecedero cuerpo que habitamos no es más que el vehículo temporal de un alma inmortal? ¿Actuaríamos igual si tuviésemos la certeza de la inmortalidad del alma; si fuéramos conscientes de que, nosotros mismos, somos inmortales? Sinceramente, creo que no.

El mundo patas arriba.

Si mañana la ciencia descubriera una clara evidencia de que ello es así, el mundo se pondría patas arriba en veinticuatro horas. El tema tendría repercusiones a nivel orden público, moral, político, económico y social, amén de que comenzarían a aparecer gurús con coleta, y santones, como flores en abril, y cada uno con su propia Iglesia (como si ya no hubiesen bastantes), en un descastado concurso de haber quien promete más placeres celestiales, o acojona más al personal con su particular visión del infierno. En fin, un circo… una locura, y todos gritando que fuera de su iglesia no hay salvación.

´Negacionismo´ políticamente correcto.

Por otro lado, si la evidencia científica existiera, ya se encargaría ese celebre Gobierno Mundial en la sombra, que es ´el puto amo´ y que ha implantado su Nuevo Orden Mercader, cogiendo por los huevos -y por la deuda pública- a las diferentes ex soberanías nacionales, ya se encargaría, repito, de SILENCIAR, DIFAMAR, O RIDICULIZAR, cualquier descubrimiento científico que demostrara la inmortalidad del ´ser´. Y lo harían porque si tal descubrimiento fuese público, les iba a desordenar, y mucho, sus mansos rebaños y gallineros que sestean al idiotizante sol del “políticamente correcto” consumismo en vena.

En cualquier caso lo que está claro es que a lo mejor un día la ciencia puede demostrar la existencia, e inmortalidad, del alma, pero lo que no va a poder nunca es demostrar lo contrario. Valga de momento el testimonio de lo que ´vivió´ un ateo durante el tiempo que estuvo ´clínicamente muerto´.

El 15 de octubre de 2012, un ciudadano estadounidense, Eben Alexander, ocupaba la portada de la prestigiosa revista Newsweek, con una valiente declaración: “El Paraíso es real”. La referencia no era referente a una paradisiaca isla en el Pacífico, sino al Paraíso Cristiano.

Esta historia comenzó en 2008 cuando Alexander contrajo una meningitis bacteriana que provocó que cayera en un coma profundo durante siete días, y que su “neocortex” [parte del cerebro encargada de las emociones y pensamientos], se paralizara durante ese periodo de tiempo.

En su relato, Alexander afirmó que hay vida después de la muerte, describiendo escenarios muy similares al Paraíso Cristiano: se vio flotando entre nubes; se encontró con seres “transparentes y brillantes” que le hablaban tranquilizándolo; también reveló que en su extraño periplo fue acompañado todo el tiempo por “una mujer desconocida”.

Alexander declaró al periodista, autor de la entrevista en Newsweek, que: “De acuerdo con los conocimientos médicos actuales acerca del cerebro y la mente, no hay absolutamente ninguna manera en que yo hubiera tenido siquiera una conciencia débil y limitada durante aquel período en estado de coma; y mucho menos hubiera podido tener esa experiencia posterior a la vida, que presencié”.

Todo lo expuesto no tendría la menor importancia si Eben Alexander fuese un sencillo granjero, miembro destacado del coro de una iglesia cristiana en un pequeño y perdido pueblo estadounidense. Pero va a ser que no.

En realidad, Eben Alexander, es un prestigioso doctor estadounidense, profesor de neurocirugía en la Universidad de Harvard. Algo sabrá del cerebro humano, digo yo.

Ah!, por cierto, Alexander que en la actualidad es un hombre extremadamente religioso y ferviente cristiano, hasta el momento de su “celestial” experiencia, no solo no era cristiano sino que era ateo. ¡Curioso!

En cualquier caso, vale la pena ojear el impresionante currículo del doctor Alexander, para que nos percatemos de que no estamos hablando de un ´sánchez´ cualquiera, y que nos preguntemos qué ganaba un triunfador con estas declaraciones, salvo el ser tachado de ´loco´.