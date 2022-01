Jacinto Romero Peña: «Tambores de No a la Guerra»

En las fechas más recientes, se ha producido en la esfera política española una situación que puede ser calificada sin paliativos de valleinclanesca. Miembros del gobierno español criticando una decisión del ejecutivo del que forman parte. Decisión que afecta a un hecho de posible extrema gravedad en el futuro más inmediato como es la participación de España en la actual crisis de Ucrania.

Ha sido la ministra Montero quien ha desempolvado, junto con el portavoz en el Congreso de su partido, el ya lejano “No a la guerra”. En especial la ministra ha dejado para la hemeroteca que España es el país del no a la guerra, mostrando un olvido selectivo respecto a la participación de España en la guerra de Afganistán, recientemente finalizada y que ha incumbido tanto a PSOE como a PP en el gobierno; y a la guerra de Libia, en que nos embarcó el ínclito Zapatero en 2011, con el general Julio Rodríguez como JEMAD, y de cuyas causas aún estamos esperando una explicación. Porque si se trataba de democratizar Libia, me parece que hemos fracasado. En ninguno de los dos casos, España fue el país del no a la guerra. Miente usted, señora Montero. Respecto al hecho de traer a colación a Aznar por parte de otro miembro significativo de UP, ya sin funciones de gobierno, sin comentarios.

Desde una peana ontológica, se puede divisar que nadie quiere la guerra. Ni la señora Montero, ni el portavoz de UP, ni el presidente del gobierno, ni la oposición, ni quien esto escribe, amén del resto de habitantes del planeta. El problema es cómo se evita. Se evita, según el modus operandi de los países occidentales, con la disuasión, concepto mediante el cual se hace ver a un posible agresor que las consecuencias negativas para él, en caso de iniciar una guerra, serían mucho mayores que los posibles beneficios. Además, la disuasión debe ser creíble y no estar basada solo en palabras.

Y aquí entramos en la Gestión de Crisis, conjunto de medidas que se adoptan para llegar a una desescalada y volver a la situación de paz anterior. Así que, señora Montero, estamos en un momento inicial de la gestión de crisis para resolver el conflicto de Rusia con la OTAN y Ucrania, no en una guerra, y lo último que deseamos los españoles es que el gobierno pueda mostrar una disonancia tan grave como la que acaba de ocurrir. Si no está de acuerdo, presente su dimisión y deje la alfombra roja, aparte del montante económico mensual de dos dígitos. Échele coraje y denos una lección. Se lo agradeceríamos. Respecto al portavoz de UP, reúna a su partido y rompa la coalición con el gobierno. Si no lo hace, sería bueno que no molestara más hasta que todo acabe, porque la imagen que están dando respecto de la unidad de acción del gobierno y sus apoyos, es lamentable, con el gran regocijo que ello supone para la embajada rusa en Madrid, y para Moscú.

Con ser grave esta deslealtad al gobierno del que forman parte o apoyan, mucho más es la que están mostrando a la marinería de los buques Meteoro y Blas de Lezo que en estos momentos navegan para la zona en conflicto. ¿Pueden ustedes imaginar, el daño moral y psicológico que están haciendo a nuestros militares que van a participar en una zona de tanto riesgo, mandados por el gobierno de la nación, con posible riesgo de sus vidas, presentando al ejecutivo como una jaula de grillos estridentes? ¿Y a sus familias?¿Tan importantes son para UP las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero que tiene que acudir a una deslealtad tan grave? ¿No pueden esperar a que todo termine y sea entonces el momento de ajustar cuentas y obtener lecciones aprendidas como sugiere la más elemental praxis política? ¿Porqué no han tenido hasta ahora el más mínimo recuerdo para los militares que navegan hacia el Mar Negro, son cosas, son números? Yo les voy a decir qué son. Son españoles que aman a España hasta dejar su vida si es preciso, con un sueldo mensual que es equivalente a lo que ustedes ganan cada vez que aprietan un botón en el Congreso. Ya que no han tenido el más mínimo recuerdo para ellos, al menos tengan un mínimo de decencia y cállense mientras esto dure.

Más elaborada –tampoco era tan difícil- es la posición de Enrique Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030, ese año mágico en que todo ocurrirá. En particular me referiré a su posición sobre la aportación de medidas que debe realizar Europa para la desescalada del conflicto. Es evidente, dónde hay que firmar. Incluso le ponemos el Falcon al señor Borrell si es necesario. Particularmente, me gustaría saber cómo se convence a un señor que ha movilizado a más de cien mil militares al otro lado de la frontera de Ucrania, con posibilidad de que sean muchos más, con objetivos reales que solo él conoce, ¿con palabras? ¿Será mejor con dinero?

Déjenme recordarles a este respecto sobre la UE que, tras la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo mantuvo a cinco millones de hombres sobre las armas cuando en Occidente se había producido la desmovilización. Vista la situación, y temiendo por su seguridad, los países europeos crearon la Unión Europea Occidental (UEO) el 17 de marzo de 1948. Ante su mirada impotente, los soviéticos comenzaron solo tres meses después el bloqueo de Berlín, que duró casi un año y requirió de un esfuerzo titánico por parte de los aliados para abastecer la ciudad por vía aérea. Ante el fracaso evidente de la UEO, fue creada la OTAN el 4 de abril de 1949. Pura historia.

Para que la UE pueda ejercer un papel importante en una gestión de crisis, debe existir una defensa europea, si no, volvemos a la casilla de salida de “sólo palabras”. Actualmente, el 70% del presupuesto de la OTAN lo pone EEUU., que gasta casi un 3,4 % de su PIB en defensa. ¿Imaginan ustedes cuánto hay que subir los presupuestos de defensa de los países europeos para llegar a ser totalmente autónomos? Si no estamos dispuestos, queda potenciar el pilar europeo de defensa dentro de la OTAN. Se iría a una mayor sinergia pero siempre evitando duplicaciones innecesarias. De nuevo la solución pasaría por un aumento del gasto militar aunque no tan severo. En todo caso, aumento del gasto militar. Y estén preparados porque es más que probable que en la próxima Cumbre de Madrid de 29 y 30 de junio próximo se hable en serio de ello, ya que es más que factible que EEUU. diga que hasta aquí hemos llegado, habida cuenta de su preocupación por la fachada asiática del Pacífico y por la repetida indolencia de los socios europeos, con España como estandarte. La exigencia de reequilibrio presupuestario está al caer, y no es cosa personal de Trump, ni de Biden ni de quien venga. Es Geopolítica, voluntad de esfuerzo y matemáticas. Creo que se entiende.

Pero, volvamos al gobierno y a la situación de disonancia respecto de la gestión de crisis en Ucrania. No es cuestión mía si el presidente va a prescindir de los presuntos desleales y sustituirlos por quien corresponda, aunque sí puedo imaginar qué están pensando ex ministros como Ábalos, o Carmen Calvo, sin olvidar aquel jefe de gabinete que se tiraba por un barranco si fuese necesario. Eche a estos de ahora o no, no es de mi incumbencia. Él sabrá cómo va a gestionar la crisis con parte de su gobierno clamando contra sus decisiones. Todo esto, si no comienzan con la toma de la calle en función de cómo vaya evolucionando la situación.

Lo que sí parece de justicia es pedir al presidente del gobierno que dé una explicación a la nación sobre qué está pasando y cuál es el papel de España. No basta con que la ministra Robles anuncie que partirá un barco hacia una zona en crisis en un acto en Ciudad Real con motivo de unas vacunaciones. Esta forma de entrar en una crisis, que puede degenerar en mucho más, va más allá de la tomadura de pelo, y es de esperar que el presidente dé la cara con urgencia y no espere a que la crisis haya terminado. Debería explicar si los miembros disonantes de su gobierno están en razón o no. Debería explicar claramente quién conduce la crisis, si EEUU. o la OTAN. No olvide el presidente exponer qué papel están llevando a cabo potencias como Alemania, Francia e Italia, no valiendo, a priori, con que argumente que estos países tienen fuerzas en los estados bálticos porque ahí no está la crisis, por ahora.

Otros argumentos de fondo podrían ser si ha entendido que España debe tener un nuevo papel en la OTAN o en sus relaciones con EEUU. Si ha pesado en su ánimo las dos defecciones realizadas en lo que va de siglo sea en Irak, sea en el Grupo de Combate del USS Abraham Lincoln cuando retiró a la fragata F-104 Méndez Núñez en julio de 2019, en el momento en que se dirigían al Golfo Pérsico. O cómo ha digerido que EEUU. no invitase a España a la conferencia de ciberseguridad que se celebró a mediados de octubre pasado con más de treinta países calificados como aliados estrechos. Debe explicar las razones que existen para que todos podamos entender mejor. Si el lector cae en la cuenta en que estoy diciendo algo similar en algún modo a UP, recuerde que yo no formo parte del gobierno.

Mi profundo sentimiento de ánimo y apoyo a los militares españoles que se dirigen a la zona en crisis y a los que ya están en sus inmediaciones, así como a sus familias. Un fuerte abrazo. Carpe diem.

Jacinto Romero