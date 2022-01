¡Qué verguenza!

La Casa Blanca celebrará hoy una videoconferencia de urgencia para tratar la posición de la OTAN ante la amenaza de una posible invasión rusa en Ucrania.

El presidente Biden mantendrá hoy una videoconferencia de urgencia con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi; el presidente polaco, Andrzej Duda, y el primer ministro británico, Boris Johnson, para tratar la posición de la OTAN ante la amenaza de una posible invasión rusa en Ucrania.

El ´ambidiestro´ Pedro Sánchez no está invitado, a pesar de que España es miembro de la OTAN, además de lo ´guapo´ que aparece en su último spot publicitario desde Moncloa, manteniendo supuestas conversaciones telefónicas sobre la crisis de Ucrania, no sabemos si con Maduro o con quién, pero lo que parece claro es que no era con Biden, ni con ninguno de los miembros de la OTAN antes mencionados… Igual era con Pere Aragonés para preparar la próxima cumbre de presidentes con ´denominación de origen´.