Ussía: «Tezanos ha convertido al CIS en un tugurio de manipulaciones de un grupo de beodos»

Estaba desacreditado por sus sondeos.

Pero la última pifia de José Félix Tezanos deja al borde de la tumba al Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS.

Que este organismo filtrase a Pablo Iglesias los datos de la encuesta sobre la intención de voto en las elecciones del 13 de febrero de 2022 en Castilla y León habla muy a las claras de su nula fiabilidad.

Tanto es así que lo único que ha conseguido es la mofa generalizada.

Alfonso Ussía, en su columna de este 28 de enero de 2022 en El Debate, describe con precisión de cirujano el esperpento en el que se ha convertido del CIS:

Días atrás, el nauseabundo, manifestó en una reunión-merienda que ya no era político y podía decir la verdad. El pasado 26 de enero, desde su condición de no político filtró, antes de ser publicada, la última encuesta del CIS cocinada con vistas a las próximas elecciones en Castilla-León. Es decir, que el Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo al servicio de todos los españoles, no sólo cocina los resultados de sus encuestas sino que se las adelanta a un tipo que, en la actualidad, no es nada, a excepción de indiscreto.