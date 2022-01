La metamorfosis perversa: De poner la otra mejilla, al tiro en la nuca

Algunas personas, con más buena intención que conocimiento del Evangelio y la Historia del siglo XX, han querido entrever una inspiración divina tras la TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. Craso error.

Y digo craso error porque la Buena Nueva de Jesucristo es un mensaje de paz y amor, en el que no cabe más arma que La Palabra. Por el contrario, la Teología de la Liberación intenta pérfidamente legitimar en base al Evangelio, el uso de la violencia, las pistolas y los machetes, las minas anti-persona, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Es decir, terrorismo puro y duro. Nada que ver con lo predicado por Jesús.

Fruto de la Teología de la Liberación fue la creación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia –ELN- (de orientación marxista-leninista), por el sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, al que siguieron otros como el sacerdote asturiano Gaspar García Laviana en Nicaragua, o el sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez (el cura Pérez) quien llegó a ser comandante del Ejército de Liberación de Colombia.Desde el año 2007 ya no es un secreto las vinculaciones del ELN con las redes del narcotráfico. ¡Muy evangélico!

En Argentina, los sacerdotes Rafael Yacuzzi y Jorge Adur-a su vez- jugaron también su papel en la creación y consolidación del movimiento guerrillero comunista, los Montoneros. Aquí cabe resaltar las palabras del sacerdote católico Carlos Múgica: “Yo debería estar en Montoneros, porque me siento responsable del camino que tomaron estos chicos, ¿te das cuenta? Yo los forme en aquellas excursiones de scoutismo católico, yo los lleve a la villa de Retiro, para que vean de cerca cómo vivían sus hermanos… Pero no puedo estar ahí y por eso me separé de ellos hace tiempo, porque estoy dispuesto a que me maten pero no estoy dispuesto a matar.”

Y así fue. Poco tiempo después, un hombre lo abordó después de una homilía, a la salida de la iglesia San Francisco Solano, y le dijo “padre Carlos…”, como le decían todos, a continuación le disparó quince balas con una ametralladora y se fugó. Antes de las 10 de la noche el padre Carlos Múgica ya estaba muerto en la cama de un hospital.

Como curiosidad y añadido a todo lo dicho, cabría recordar que la primera asamblea de ETA se celebró en 1962 en el monasterio benedictino francés de Belloc. La cuarta asamblea, la primera en España, en una casa de los jesuitas en Getaria. El primer asesinato planeado por la banda, el de Melitón Manzanas, en 1968, se preparó en casa del párroco de Zeberio; y cómo el capuchino ‘Igeldo’ asesinó a un guardia civil jubilado…

La inspiración de la Teología de la Liberación y sus métodos, es más propia del diablo, o lo que es lo mismo, del KGB soviético, como de hecho así se ha demostrado: En 2015, en una entrevista para la agencia de noticias ACI Prensa, el ex general de la policía secreta rumana, durante la dictadura de Nicolae Ceausescu, y ex agente del KGB, Ion Mihai Pacepa, declaró con todo lujo de detalles, haber participado en la operación secreta que dio origen a la TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN en 1960, casi una década antes de su nacimiento en América Latina, como parte del programa de medidas activas de la UNIÓN SOVIÉTICA para la desestabilización de América Latina durante la Guerra Fría.