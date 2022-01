El otro Holocausto

Czeslawa Kwoka, niña católica polaca, ejecutada en Auschwitz-Birkenau el 12 de marzo de 1943, a los 14 años de edad. La fotografía fue tomada por Wilhelm Brasse, más conocido como “el fotógrafo de Auschwitz”.

Cuando Brasse fue entrevistado por el periodista de la BBC, Fergal Keane, a mediados de la década del 2000, el retratista oficial del campo de exterminio le contó lo que recordaba del momento en el que realizó las tres fotografías de Czeslawa: «Ella era tan joven y estaba tan aterrorizada… la niña no comprendía por qué estaba allí, no pudiendo entender que era lo que se esperaba de ella; en aquel momento una “kapo” alemana (guardiana) le golpeó con un bastón en la cara. La niña gritó de dolor.

Antes de que la fotografía fuese tomada, la chica se secó las lágrimas y se limpió la sangre que le brotaba del corte en el labio inferior; entonces miró fijamente al objetivo de la cámara”. La niña católica había ingresado junto a su madre, en Auschwitz, días antes de la Navidad de 1942; su calvario a partir de ese momento duró tres meses.

El 12 de marzo 1943 su inocente alma se elevó a los cielos, mezclada con el negro humo de la chimenea del crematorio de cadáveres. Mientras su martirizado cuerpo, convertido en ceniza, volaba por los campos de Oświęcim, mezclándose con las primeras flores de una primavera que despertaba.

