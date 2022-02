“Dios y los papas”,

Hace años un cura que me aprecia (no todos lo hacen), me contó un chiste de los que se cuentan entre curas:

«Están reunidos el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. En un momento dado el Padre dice: – “El caso es que nos podríamos tomar unas vacaciones y pasar unos días en el Mundo…; por ejemplo podríamos ir a Jerusalén…”

– Como impulsado por un resorte, salta el Hijo y dice: “¿A Jerusalén? ¡No gracias! La última vez que estuve allí, no fueron precisamente muy amables conmigo.”

El Padre se queda pensativo y tras unos segundos dice: – “¡Pues vamos al Vaticano!”.

En ese momento el Espíritu Santo exclama alborozado: – ¡Sí, sí! ¡Vamos al Vaticano! Me hace mucha ilusión, porque nunca he estado allí.»

Y cuento esto porque cuando se reúne el Cónclave para elegir a un nuevo papa, los cardenales rezan libremente para pedir que el Espíritu Santo les ilumine en la elección. Y lo hacen todos individualmente, pero pidiendo una misma cosa: Elegir al mejor a los ojos de Dios.

Al tiempo, millones de fieles católicos rezan a Dios pidiendo lo mismo: ´Que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales en su elección´.

Entonces, digo yo que si el Espíritu Santo está presente e interviene en la elección del papa, éste debería de salir elegido por unanimidad en la primera votación; o como mínimo, por mayoría.

Por la misma regla de tres, cuantas más ´fumatas negras´ haya, es decir, cuantas más veces haya que repetir la votación hasta conseguir la ´fumata blanca´, cabría presumir que menos inspiración divina del Espíritu Santo han tenido los cardenales los cardenales a la hora de escoger al nuevo papa. ¿No?

Pues bien, para la elección del papa Francisco hicieron falta dos días y cinco votaciones hasta conseguir la ansiada ´fumata blanca´.

Ahí lo dejo, pero no sin antes de recordar la lapidaria frase que en una entrevista pronunció un cardenal:

«No me gustaría decir en qué sentido interviene el Espíritu Santo en la elección del Papa, porque está claro que hay muchos ejemplos de pontífices en los que no ha tenido nada que ver». Cardenal Joseph A. Ratzinger.

¡Pues va a ser que sí!

Para concluir, una historia que tal vez pudo ser:

Cuentan que durante la invasión alemana de Polonia se encontraron, frente a frente, un adolescente soldado alemán y un joven soldado polaco. El alemán fue más rápido a la hora de encañonar, pero cuando está a punto de apretar el gatillo, oyó una voz que desde el arriba le dijo: – “No dispares. Baja tu arma, porque al que has estado a punto de matar, tiene que vivir para un día ser Papa”.

El joven alemán, sin bajar su arma, miró hacia arriba y dijo: – “¡Vale! ¡Pero y yo qué!”

Y la voz le respondió: – “Tú después”.