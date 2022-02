Hacemos cosas ´chulísimas´: La IIIª Guerra Mundial

Hace unos años, un veterano director de periódico me explicaba que había dos modos de comprar a un medio de comunicación; bien metiéndole publicidad, o bien filtrándole ´noticias exclusivas´. En aquella época aún no se había inventado lo de ´inyectar directamente pasta en vena´ a los medios.

Y esto viene a cuento de que cuando parecía que podía haber una solución pacífica y pactada en el conflicto de Ucrania, y que ésta se había plasmado, negro sobre blanco, en un documento secreto y confidencial que tan solo poseían Putin y los miembros de la OTAN al más alto nivel, va y un misterioso ´bocachancla´ filtra esa información al periódico EL PAÍS, y a éste le falta tiempo para publicar ´la exclusiva´.

Aquí es bueno recordar que cuando hablamos de medios preferentes y de referencia, entre el poder y la prensa, EL PAÍS es a Moncloa, lo que L’Osservatore Romano es al Vaticano, el diario ‘Pravda’ al Kremlin, o lo que la Hoja Parroquial de San Isidoro es a su párroco don Sotano.

Lo cierto es que la filtración del ´misterioso garganta profunda´ ha reventado un posible acuerdo pacífico entre Rusia y la OTAN, y en estos momentos la situación está a punto de estallar, habiéndose añadido, para acabarlo de arreglar, el apoyo militar y logístico de China a Rusia; por aquello de que no hay situación mala que no sea perfectamente empeorable.

Putin directamente no solo amenaza ya con un inminente conflicto bélico, sino que además, en referencia a los países integrantes en la OTAN entre los que nos encontramos, afirma que “SI ESTALLA UNA GUERRA, NO LES DARÁ TIEMPO NI A PARPADEAR”, al tiempo que recuerda al mundo que su país cuenta con un POTENTE “ARSENAL NUCLEAR”. Y si la reciente historia de Putin ha demostrado algo, es que este hombre, amén de tenerlos bien puestos, no suele ir de ´farol´, ni hablar por hablar.

Creo que en España no somos aún conscientes del lío a nivel mundial en que nos ha metido el ´bocachancla´, bocazas filtrador. Un lío que, Dios no lo quiera, podría perfectamente ser el detonador de la IIIª Guerra Mundial, por culpa de un imbécil.