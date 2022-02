“Amor de calendario…, más iva”

He llegado a una edad en donde creo que me he ganado el derecho a que nadie me organice la vida, diciéndome cuándo, cómo, y porqué, tengo que hacer las cosas. Si Dios nunca me ha organizado la vida, respetando mi libre albedrío, comprenderán que no admito que lo haga nadie, y menos aún las agencias de publicidad.

En este orden de cosas diré que celebrar el día de los enamorados, consumismo aparte, es algo que nunca he terminado de entender, ya que el amor, si existe de verdad, es algo que se celebra todos los días, y más con gestos que con manidas palabras; porque para el amor, con la mirada basta.

Porque el amor no es regalar flores a la persona amada el día de San Valentín, el de su santo o su cumpleaños. El amor no es regalar flores cuando toca, sino cuando ni toca ni se espera; simplemente por amor y porque nos da la gana.

Y es que el amor adocenado, ese amor de calendario y cursi spot televisivo, por excesivamente anunciado, ha perdido la capacidad de sorprender, y con ella, la capacidad de enamorar.