El Truhan del Misisipi, versión 2.0

Un prepotente Pedro Sánchez, pide al PP que rompa con Vox si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León; añadiendo que ´permitirá´ gobernar a Mañueco si este explica públicamente por qué no quiere gobernar con Vox, y si –además- rompen los pactos en toda España con dicho partido…

Lo de que Mañueco explique públicamente ´por qué no quiere gobernar con VOX´, me recuerda las escenas donde unos encapuchados obligan delante de una cámara, a un soldado estadounidense capturado (con el rostro deformado por los golpes recibidos y con un cuchillo en la garganta) a contar al mundo lo malos que son los estadounidenses, y por qué ha decidido ´libremente´ renegar de su país y abrazar la religión verdadera… Eso es lo que recuerda, pero no lo que ocurre en el caso que nos ocupa, ya que Pedro Sánchez lo único que tiene son las cámaras de televisión; ¡muchas! Pero solo eso, porque ni ha ´capturado a nadie´, ni ha ganado nada, ni tiene a Mañueco ´cogida por los huevos´, ni un mal ´cromo´ que cambiar. Las ´peticiones´ de Pedro Sánchez son de un ridículo supino; muy desesperado debe de estar, o mucho debe confiar en la ´torpeza´ de Pablo Casado y sus ´caseros´ de cabecera. Bueno, en eso motivos no le faltan. Igual hasta cuela.

O tal vez sea que –simplemente- sus ´delirios´ no le permiten ver que el ciclo ha cambiado, y que, en el mejor de los casos para él, sus días en la Moncloa tienen ya fecha de caducidad: diciembre de 2023. Y digo ´en el mejor de los casos para él´, porque también puede ser que quienes mandan en Europa decidan acortarle el plazo, como ya hicieron con Zapatero, con tal de no tener que aguantarlo durante seis meses, a partir de julio de 2023, como presidente de la Unión Europea. Nadie piense que Biden es el único que no soporta a Pedro Sánchez; su lista de ´fans´ es bastante más extensa.

España presidirá (porque le toca) la Unión Europea entre julio y diciembre de 2023; eso, seguro. Y la presidirá la persona que en ese momento presida el gobierno de España. Lo que ya no está tan claro es que esa persona sea Pedro Sánchez.

¿No se lo creen? Pregúntenle a Zapatero por qué tuvo que convocar elecciones antes de hora… ¿O es que alguien piensa que lo hizo por gusto?