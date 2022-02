Hasta el ciudadano más bisoño sabe que solo con el PP, sin los votos de VOX, tenemos faraón Sánchez para años. Y el primero que lo sabe es el propio Sánchez, que no le llega la camisa al cuerpo tras los resultados en Castilla León. Así que no nos extrañe verlo convertido hoy en ´personal Shopper´ y consejero áulico de Pablo Casado, ´apuntándole´ lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Porque no es un secreto que mientras Casado siga siendo líder de la oposición, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno de la nación. Y esto no es una opinión, sino una constatación.

SUENAN LOS CLARINES.

Por cierto, la ´porcata´ que se acaba de liar entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, ha supuesto un efímero balón de oxígeno para Pedro Sánchez a cortísimo plazo. A corto, el destino de Sánchez va ligado al resultado de la ´cainita´ confrontación entre Génova y Sol. Según quien gane la partida, supondrá su eternización en el poder, si vence Casado, o su tumba política, si quien gana es Isabel Díaz Ayuso. En breve lo sabremos.

CAMBIO DE TERCIO: TERCIO DE VARAS.

Pedro Sánchez, en su reciente intervención en el Senado, y ante una hipotética formación de un gobierno PP-VOX en Castilla León, advirtió que iba a SEGUIR MUY «ATENTO» LO QUE OCURRA EN ESA COMUNIDAD, PORQUE SI HAY CUALQUIER MÍNIMO «RETROCESO» EN DERECHOS Y LIBERTADES, (ÉL) ACTUARÁ «CON CONTUNDENCIA».

¡Ya! Y yo pregunto si el gobierno que preside va a emplear la misma contundencia, u otra diferente, a la que ha empleado con el gobierno autonómico catalán, ante la “sistemática vulneración” de derechos y libertades de los ciudadanos en Cataluña. En concreto, por la “vulneración” del derecho a escolarizar a los alumnos en esta comunidad autónoma, también en castellano; ´retroceso en derechos y libertades´ recientemente personificados en el acoso y las amenazas sufridas por una familia en Canet de Mar, Barcelona, por haber pedido que su hijo de cinco años reciba el 25% de clases en español al que por ley tiene derecho.

Mientras el ´vigilante´ Sánchez se pone de perfil y se mira las uñas, en una parte de España hay recorte de derechos y libertades por parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña, que practica una descarada discriminación con los alumnos castellanohablantes, a los que no se les reconocen los mismos derechos que a los alumnos catalanohablantes, cuando, si bien el catalán es lengua oficial en Cataluña, también lo es el español.

TERCIO DE BANDERILLAS

Pero para recortes de derechos y libertades, no solo de los ciudadanos de Castilla y León que ´ahora´ tanto le preocupan a Sánchez, sino de todos los españoles, representados por el Congreso de los Diputados, altar de la soberanía popular, al haber ´burlado´ el gobierno sanchista, durante los Estados de Alarma, el control parlamentario al que por ley está sometido. Decretos de Estado de Alarma que posteriormente fueron declarados ´inconstitucionales´ en sendas sentencias del Tribunal Constitucional, gracias a los recursos interpuestos por VOX.

TERCIO DE MUERTE: CON VOX NO HAY CROMOS QUE INTERCAMBIAR.

A tenor de las sentencias del Tribunal Constitucional, lo único que ha hecho VOX con respecto a los derechos constitucionales de los españoles ha sido defenderlos de usted, señor Sánchez; y además lo ha conseguido. Así que no me extraña que le aterre que por primera vez en España, VOX y PP formen parte de un mismo gobierno. Tiene motivos para preocuparse, Y MUCHO, porque con VOX, a diferencia de con el PP, no tiene ´cromos´ para intercambiar, como tampoco los tenían los huéspedes de Lledoners que VOX como acusación particular procesó, y usted ´graciosamente´ indultó.