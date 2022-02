“Lo que la vida te niega, la muerte te da: Poner el contador a cero, y volver a empezar”

Fue en Madrid hace diez años; tal vez más. Aunque para lo que voy a contar, el tiempo qué ha pasado desde entonces, poco importa ya.

Me encontraba bostezando, resignado en medio de un sonoro atasco, con las ventanillas cerradas y el motor en marcha, pintando de gris el gris aire de la ciudad.

Y en mi aburrimiento, por un momento, miré hacia arriba y al hacerlo lo vi a él asomado a su ventana, en batín y sin afeitar, con la mirada pérdida y el rostro afilado por la enfermedad…

Y vi como con la mirada perdida, húmeda de melancolía, indiferente miraba sin mirar, la vida de los otros pasar.

Cuántas veces he recordado aquel momento, y cómo aquella imagen, lejos de deprimirme, me hizo despertar, haciéndome buscar al final del camino, tras el velo de la muerte, la esperanza que la vida, por finita y caduca, nunca me iba a dar, y es que la muerte no es más que el principio de otra oportunidad: Dejar atrás todo lo que nos agobia, poner el contador a cero, y volver a empezar.

