¿Es usted de la Armada? No ¡Yo soy de la que se va a armar!

La fecha de las próximas Elecciones Generales en España tan solo la conoce Pedro Sánchez que es quien las puede convocar. Obviamente no me estoy refiriendo a cuando tocan, sino a una posible anticipación de las mismas, antes de que se agote la legislatura.

Esta introducción que puede parecer de Perogrullo, cobra sentido cuando uno se fija en los acontecimientos que en estos momentos están zarandeando al PP, justo cuando las encuestas habían comenzado a vaticinar, cada día a peor, un kármico descalabro del social comunismo en las próximas Elecciones Generales, con el consiguiente cambio forzoso de domicilio, del actual inquilino de la Moncloa.

ELECCIONES ANTICIPADAS ´A TODA LECHE´.

A dónde quiero llegar es a lo siguiente. Un cartucho como el que acaba de estallar en el corazón del principal partido de la oposición, es una valiosísima arma política que, caso de tenerla, se reserva para hacerla explotar en plena campaña electoral; no se quema ´tontamente´ antes de hora, en un efímero y banal castillo de fuegos artificiales.

Tanto si Sánchez ha tenido algo que ver en la deflagración, como si no, podemos tener Elecciones Generales antes de final de año…; eso si no, antes del verano. Porque lo cierto es que Pedro Sánchez no va a tener un mejor momento para ganar que ahora, ni peor momento para perder que luego.

´EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA´.

Confirmando lo que digo, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, ENRIQUE SANTIAGO, HA DESCARTADO QUE EL GOBIERNO VAYA A ADELANTAR ELECCIONES APROVECHANDO LA DEBILIDAD INTERNA DE LA FORMACIÓN ‘POPULAR’. Es decir, que a tenor del viejo aforismo latino (“quien se excusa, se acusa”) van a hacer exactamente lo contrario a lo que dicen; o sea, se van a adelantar las elecciones, aprovechando la debilidad interna del PP. Tontos serían si no lo hacen, aunque también es cierto que ´el tiro les puede salir por la culata´, porque aunque ellos no crean, Dios existe.

´SIN TETAS NO HAY PARAÍSO´, NI SIN VOX HAY MONCLOA.

A corto plazo, si finalmente la guerra en el PP la gana el ´favorito´ de Moncloa, es decir, Pablo Casado, tenemos Sánchez para rato. Ahora bien, si es Ayuso la vencedora, Sánchez está políticamente muerto y enterrado boca abajo; porque Ayuso, a diferencia de Casado, no tiene problemas con VOX; y sin VOX no hay Moncloa.

Para concluir, y metafóricamente hablando, si yo fuera Casado no me fiaría mucho de ´sus barones´, ya que puede acabar como acabó por ´confiado´ el ´dictador´ Julio Cesar. Mejor que si se tiene que reunir con ellos, no sea en privado.

ÚLTIMAS NOTICIAS: PABLO ´RECULADO´

Pablo Casado, presuntamente a la vista de la reacción mediática y popular, así como de las encuestas de urgencia [1] realizadas entre los votantes del PP, ha ´reculado´, dando por cerrado el expediente ´disciplinario´ abierto contra Isabel Díaz Ayuso. Pero si piensa que la cosa va a acabar ahí, y que se va a ir de rositas, es que no conoce a la presidenta de los madrileños.

A estas alturas, intentar retroceder en el tiempo y ´aquí no ha pasado nada´, es como intentar, después de hecha la tortilla, volver a meter los huevos en las cascaras. En la vida real no existe la moviola.

El exultante lanza huesos de aceituna, ha metido en un buen lío a Casado [2], y él se ha dejado meter encantado; así que a lo hecho, pecho…, o ´pechito´… Y si los medios de comunicación sanchistas no lo terminan de machacar, es porque a Pedro Sánchez le interesa que Pablo Casado siga siendo el ´líder´ de la oposición, muchos años; cuantos más, mejor.