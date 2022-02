Pedro Sánchez y su licencia para mentir

El principal atractivo de la puesta en escena del presidente de Gobierno es su encanto personal, entre maquiavélico y seductor, pero sin la empatía y magnetismo que tenían Adolfo Suárez y Felipe González. Tiene además una gran dosis de antihéroe, de soberbia, de ambición desmedida, de megalomanía. Pero sobre todo es un líder indiscutible del engaño, no tiene rival en cuanto a distorsionar la verdad. Su “licencia para mentir” le acerca eufemísticamente a los presidentes más mentirosos, con el único fin de tener más poder.

La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y mientras esperamos la “no guerra” anunciada entre Rusia y Ucrania, nos hemos quedado pasmados con la guerra abierta del principal partido de la oposición y el expediente informativo a Ayuso. La tensión es máxima, pero lamentablemente también el descrédito y la estigmatización que ello produce a la política y a los políticos. Por lo que respecta a Sánchez, todavía siguen a su lado sus socios, proetarras, golpistas y demás enemigos de España. ¿Qué más puede salir mal? No quiero ni imaginármelo.

¿Un gafe afortunado? De hecho, es capaz de salir airoso de las más disparatadas situaciones. Recordemos que fue expulsado del partido por sus compañeros, que ha hecho frente a una repetición electoral, a una pandemia, a una crisis política y económica, a Filomena, a una erupción de un volcán, a Pablo Iglesias…No sabemos cuántas veces utilizó Pedro Sánchez el Falcon en 2021, pero lo que sí sabemos es que es un mentiroso de manual, insufrible e irritante, que antepone su ambición y objetivos a los intereses de España. Siempre fiel a su esencia, como si se tratara de un legendario y famoso agente secreto del cine.

En España no tenemos contabilizadas las mentiras de Sánchez. Sin embargo, The Washington Post sí que enumeró a Donald Trump unas 30.000 afirmaciones falsas o engañosas. Pero ¿por qué votamos a políticos mentirosos? ¿Por qué motivo la sociedad lo tolera? Mentir le ha costado a algún mandatario la presidencia, como Nixon que acabo pidiendo disculpas a la nación estadounidense por el caso Watergate. Sin embargo, ahora parece que a nadie le importan las mentiras de Sánchez, ni las de nuestros políticos en general. Los votantes lo aceptan y tampoco hacen nada para cambiarlo, pese a la indignación de no ver cumplidas las promesas.

Más allá de la izquierda o la derecha, Angela Vallvey en su último libro “Ateísmo ideológico” responde a estas cuestiones. Porque se tiene una fe religiosa en ellos, los políticos. “Porque esos electores, más que ciudadanos, son creyentes”. Y que “da igual lo que hagan porque les seguiremos votando”. Sin embargo, la democracia queda dañada porque las mentiras pueden convertirlo todo en una parodia, en un diálogo esperpéntico. Entre la larga lista de engaños de Sánchez destacamos los de la pandemia, indultar golpistas, acercar etarras o la subida de impuestos. En realidad, es un gobierno que se sostiene sobre los pilares de una peligrosa fragilidad.

Aún más, la mentira como estrategia política, nos lleva hasta titulares que no desearíamos nunca leer. Por ejemplo, el semanario The Economist ha publicado recientemente: “España ha pasado de ser una democracia plena a una democracia defectuosa”. O, incluso, en las últimas elecciones de Castilla y León, el gobierno de Sánchez puso de manifiesto que no solo se puede manipular encuestas, sino también mentir sobre los resultados. ¿Alguien sabe para qué sirve el CIS de Tezanos? Paradójicamente, el presidente del Gobierno afirmaba en 2014: “Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad”.

Todos sabemos que el sentido común en España es el menos común de los sentidos, pero una siempre espera que Sánchez dimita como Pablo Iglesias. Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que nos intentará convencer de su versión de los hechos hasta acabar su legislatura. Y aunque todavía no sepamos lo que acontecerá, es posible que anuncie una nueva entrega de mentiras junto a sus variopintos socios de Gobierno. También ahora, más que nunca, Pedro Sánchez puede acordarse de Plutarco pensando en Casado: “Nunca descartes que los enemigos puedan hacer algo por ti”. En fin, admítalo, usted tampoco le soporta.