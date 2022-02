Ussía: «¿Cómo va a defender España la bandera de Ucrania si no sabe defender la suya en determinados territorios?»

España y el resto de Occidente se han rendido sin remisión al sátrapa ruso.

Vladímir Putin ha podido invadir Ucrania sin prácticamente mover un solo músculo. Entre otras razones porque la comunidad internacional se ha perdido en grandilocuentes reuniones y cónclaves con estériles resultados.

Así lo ve desde su atalaya en El Debate el periodista Alfonso Ussía quien, además, tiene claro que la pasividad mostrada ante el inquilino del Kremlin no se habría producido de haber entrado Estados Unidos por la fuerza en la Venezuela chavista.

«Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra». Estas palabras de Churchill quizá tengan más valor durante estos días. Me lo he preguntado hoy por la mañana, en la que el Ejército ruso ha entrado en Kiev . ¿Qué dirían en la Unión Europea si las tropas de los Estados Unidos estuvieran entrando en Caracas ?

Para Ussía es de admirar el valor del presidente ucraniano:

Zelensky, el jefe del Estado ucraniano, no sale de su asombro ni de su decepción con Europa. Usted no puede entender a la Unión Europea ni a la OTAN. Usted proviene de la Europa subyugada por el comunismo. Usted no es un vividor ni un chulo de despacho. Usted sabe que mañana, pasado mañana o dentro de tres días, puede ser asesinado por orden de Putin. Y sigue ahí, resistiendo.